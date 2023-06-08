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Feci kazada yaralıların ismi açıklandı

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Başkent Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde büyük bir kaza meydana geldi.
Feci kazada yaralıların ismi açıklandı

Kazada 62 yaşındaki  Salih Taşkın YARADANAKUL yaralandı. Yurdakul'un tedavisi halen sürüyor...

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.06.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ortaköy’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Salih Taşkın YARADANAKUL (E-62), yönetimindeki JZ 598 plakalı aracı ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada, hastane önlerine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yayaların geçmesi için kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mehmet USLU (E-69) yönetimindeki SU 186 plakalı aracın arka kısmına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan JZ 598 plakalı araç sürücüsü Salih Taşkın YARADANAKUL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir. 

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