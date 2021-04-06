Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 6, 2021
Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. pic.twitter.com/3BRP2uwRBd
Açıklamada ayrıca Koç'un genel sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon ve tedavi sürecinin evde devam edeceği aktarıldı.
Ali Koç, 3 gün önce Fenerbahçe yöneticileri, futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla bir yemekte bir araya gelmişti.
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