  • BIST 5.096,29
  • Altın 1165.892
  • Dolar 18.8074
  • Euro 20.4706
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzaladı

» »
Fenerbahçe Kulübü, İtalya temsilcisi Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzalandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Jayden Oosterwolde, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe kısa bir süre önce İstanbul’a getirdiği Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile İtalya Serie B ekiplerinden Parma’dan 21 yaşındaki Hollandalı Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwoldenin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwoldeye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAKİ: ÇOK İYİ FUTBOLCU VE ÇOK İYİ BİR KARAKTERİ TAKIMIMIZA KATTIK

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun sarı-lacivertli kulübe transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir süreçten sonra Oosterwolde’yi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Baki, “Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da sayın başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum” dedi.

OOSTERWOLDE: BÜYÜK BİR AİLEYE GELDİM

İmzaların atılmasının ardından Jayden Oosterwolde ise yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e tarihi çağrı24 Ocak 2023 Salı 19:12
  • Vincent Aboubakar: Konuşmanın zamanı geldi24 Ocak 2023 Salı 16:23
  • Cinsel saldırıdan tutuklanan Dani Alves, üçüncü kez ifadesini değiştirdi23 Ocak 2023 Pazartesi 20:45
  • Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek23 Ocak 2023 Pazartesi 13:29
  • Beşiktaş, Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı! İşte alacağı ücret…21 Ocak 2023 Cumartesi 17:55
  • Dani Alves Hakkında Tutuklama Kararı Çıktı!21 Ocak 2023 Cumartesi 12:43
  • Sertoğlu: "Bizzat ben Değirmenlik yetkililerini defalarca uyardım"21 Ocak 2023 Cumartesi 11:11
  • Türkiye Kupası’nda gözler çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde20 Ocak 2023 Cuma 17:43
  • Dani Alves cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında!20 Ocak 2023 Cuma 16:45
  • Değirmenlik ligden ihraç edildi20 Ocak 2023 Cuma 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti