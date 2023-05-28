  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı, Şampiyon Melekler Takımı İçin KKTC’ye gelecek

» »
“2. U-15 Başkent Kupası”, Fenerbahçe U-15 takımının katılımı ile 4-5 Haziran tarihlerinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenleniyor.
Fenerbahçe U-15 Futbol Takımı, Şampiyon Melekler Takımı İçin KKTC’ye gelecek

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden verilen bilgiye göre, Hüseyin Eryaman’ın organizatörlüğünde Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak müsabakaların biletleri 50 TL’den satışta olacak ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak. 

Organizasyona ayrıca KKTC Fenerbahçeliler Derneği, China Bazaar, Demirtaş Travelling, Eryaman Otobüs İşletmeleri, Evsu ve Sport Target katkılarıyla destek sağlayacak. 

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe U-15 takımı ile birlikte Lefkoşa Karması U-15 Takımı, Doğu Karması U-15 Takımı ve Batı Karması U-15 Takımı yer alacak. 

Turnuvanın ilk karşılaşması 4 Haziran’da saat 17.00’de ikinci karşılaşma ise 20.00’de oynanacak. Her iki karşılaşmanın galipleri 5 Haziran saat 20.00’de Atatürk Stadyumu’nda final maçında karşı karşıya gelecek. İki karşılaşmanın mağlup takımları 5 Haziran’da saat 17.00’de Atatürk Stadyumu'nda organizasyonun üçüncüsünü belirlemek için mücadele edecek. Eşleşmeler 29 Mayıs Pazartesi gün saat 14.30'da KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 kaza, 3 yaralı...28 Mayıs 2023 Pazar 10:42
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Mazlum Mercan’ı anma törenine katıldı28 Mayıs 2023 Pazar 10:25
  • 10 Okul Aile Birliğinden ortak açıklama: Ülke eğitimi, gerek ekonomik ve gerekse fırsat eşitliği anlamında birçok sorunlar yaşıyor28 Mayıs 2023 Pazar 10:17
  • Ayşegül Garabli yazdı.. "Kardeşim ilhak mı istiyorsun ?"28 Mayıs 2023 Pazar 09:21
  • Pazartesi Öğretmenlerden grev ve Meclis önünde eylem hazırlığı28 Mayıs 2023 Pazar 09:17
  • Ölümlü trafik kazsı!28 Mayıs 2023 Pazar 08:19
  • Özuslu: Basının sorunlarını meclisin gündemine taşımaya talibim27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:55
  • Başman: Ülkenin istikrarı için adayım27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:43
  • Gerçekleşen kazada 1 kişi yoğun bakıma alındı27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:38
  • Çavuşoğlu: KKTC'de bu yıl 306 öğretmenin Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından ataması yapıldı27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti