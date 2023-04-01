Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 99 yıllık rekabeti

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, pazar günü kritik maçta karşı karşıya gelecek. İlk kez 1924 yılındaki maçla bir araya gelen asırlık çınarlar, 99 yıllık rekabette unutulmaz maçlar oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki derbi müsabakasında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te oynanan ve Fenerbahçe’nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe’nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ EKİP ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151’er kez havalandırdı.

Fenerbahçe Stadı’nda oynanan Atatürk Kupası mücadelesi öncesinde, kaptanlar Büyük Fikret (Fikret Arıcan) ve Baba Hakkı (Hakkı Yeten) maç öncesi birlikte.

SON 3 MAÇ BERABERE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park’tan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. İki takım arasında bu sezon Vodafone Park’ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

KADIKÖY’DE 60. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de 60. kez kozlarını paylaşacak. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde 59 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kadıköy’de oynanan derbilerde Fenerbahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.

LİG MAÇLARI

İki takım arasında Kadıköy’deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe’nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker Stadı’nda 41 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 59 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 52 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı’nda yapılan lig maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ’TAN FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy’de bir kez 4-0, bir kez de 4-1’lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise Kadıköy’de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı. (AA)