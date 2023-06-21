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Fenerbahçe’de kritik 72 saat: Teknik adam, Dzeko, Zajc ve Arda Güler gelişmeleri

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Fenerbahçe'de nefes kesen bir hafta! Teknik direktör koltuğu için sürpriz isimler, forvet hattını güçlendirecek usta golcü Dzeko ve Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirecek önemli konular 72 saat içinde karara bağlanacak...
Fenerbahçe’de kritik 72 saat: Teknik adam, Dzeko, Zajc ve Arda Güler gelişmeleri

Fenerbahçe’de kritik hafta… Sarı-lacivertlilerde hafta sonuna kadar pek çok önemli konuda  gelişmeler yaşanacak. Olağan mali genel kurulda eleştirilerin odak noktası olan futbol takımının geleceği, Başkan Ali Koç ve ekibinin ana gündemi.

Kısa vadeli yol haritası, üç madde etrafında toplandı. Önce teknik adam meselesi netleştirilecek. Ardından transfere, özellikle yeni golcüye yoğunlaşılacak. Daha sonra da takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerle görüşülecek.

YENİ HOCA BELLİ OLUYOR

Ali Koç, genel kurulda ‘camiayı tanıyan yerli' dedi ancak kulüpten gelen bilgiler yabancı hoca ihtimalinin de halen gündemde olduğu yönünde. İsmail Kartal ve Volkan Demirel liste başı durumdayken Vincenzo Montella ismi de halen yönetimin önünde.

DZEKO’YLA SON RAUNT

Usta golcü Edin Dzeko ile forvet hattını güçlendirmek isteyen Koç, menajer Alessando Lucci ile sözleşme detaylarını görüşecek. Lucci, İstanbul'daydı. Sözleşme süresi, imza parası ve ‘bonus'lar belirlenecek. Hafta sonuna kadar transfer duyurulabilir.

ZAJC-ARDA MASADA

MIHA Zajc ve Arda Güler masada. Zajc, ikna edilirse, milli takım dönüşü üç yıllık imzayı atacak. Ali Koç, Arda'nın geleceğini ise oyuncunun babası Ümit Güler ile belirleyecek. En az beş takım 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini vermeye hazır.

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