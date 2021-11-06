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Festivalde koronavirüsten yengece kadar onlarca turşu kuruldu

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İstanbul Eyüpsultan Belediyesi tarafından ‘Geleneksel Turşu Festivali’ düzenlendi. Eğlenceli görüntülere sahne olan festivalde, yengeçten koronavirüse kadar onlarca çeşit turşu vardı.
Festivalde koronavirüsten yengece kadar onlarca turşu kuruldu

Hem sağlık hem de lezzeti açısından özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi turşunun onlarca çeşidi, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz’da düzenlenen ‘Geleneksel Turşu Festivali’nde yer aldı.

Lahana, salatalık, biber gibi geleneksel turşuların yanında festivalin dikkat çekenleri arasında, altın, para, COVID-19, yengeç, yumurta, bal kabağı, elma, nar turşuları yer aldı.

Turşu yeme yarışmalarının da düzenlendiği festivalde, turşunun yanında vatandaşlara kuru fasulye ve pilav da dağıtıldı. Festivalde, Rumeli Sanatçısı Cüneyt Şentürk de sahne aldı.

"Burası turşu konusunda sınır tanımıyor"

Festivali pandemiden dolayı 2 yıldır yapamadıklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Turşucular burada hem üretiminde hem de pazarlamasında çok ciddi efor sarf ediyor, büyük bir emek var. Biz burada hem dünyaya, Türkiye’ye bunu tanıtmak istiyoruz. Burası turşu konusunda sınır tanımıyor” dedi. 

Aksi ispat edilene kadar turşunun koronavirüste de etkili olduğunu belirten Köken, “Turşu festivalimiz herkese hayırlı olsun. En favori turşum salatalık turşusu. Burada değişik lezzetler var, hepsini deneyeceğim” dedi.

"Uzakdoğulu müşterilerimiz çok fazla"

Uzakdoğulu müşteriler tarafından tercih edilen ‘yengeç turşusu’ da festivaldeki yerini aldı. 

3 kuşak turşuculuk yapan Tayfun Araz , “Burada bizim Uzakdoğulu müşterilerimiz çok fazla. Onların talebi üzerine 'yapabilir miyiz?' diye denedik ve oldu. Bu çok tüketilen bir turşu değil ama raf ömrü de çok az olduğu için genelde sipariş üzerine yapıyoruz. Bu ürünü yaptığınızda 2 hafta içinde tüketmeniz gerekiyor, diğer turşular açılmadığı sürece 2 yıl dayanabiliyor” diye konuştu. 

Yengeç turşusunun yapımı 5 gün sürüyor

Yengeç turşusunun püf noktalarını da paylaşan Araz, “Bunu önce deniz suyu ile haşlıyoruz. İçine elma sirkesi, limon tuzu ve sarımsak katarak marine ediyoruz.  Festivalin gözdesi yengeç” dedi. 

Tayfun Araz, müşterilerin en çok lahana ve salatalık turşusu tercih ettiğini söyledi.  

Koronavirüsün de turşusu kuruldu

Festivalde göze çarpan turşular arasında ‘COVID-19 turşusu’ da vardı. 

Turşucu Behlül Koçum, “Bizi terk etsin diye COVID-19’un da turşusunu yaptık. Altını ateşi düşsün diye soğuk suya soktuk, Euro turşusu da yaptık. Bunların yanı sıra yumurta turşuları da var, onu kahvaltılık tüketebilirsiniz” dedi. 

"Her şeyin turşusu yapılabilir"

En güzel ve en çok tercih edilenin karışık turşu olduğunu vurgulayan Koçum, “Evlerde de pratik olduğu için hemen yapabilirsiniz. Bütün sebzeler karıştığı için en sağlıklısı da karışık turşudur. Her şeyin turşusu olur. Tuzunu ve sirkesini koyduğunuz zaman her şey turşu olur" diye konuştu.

Vatandaşlar da, festivalden büyük keyif aldıklarını söyledi.  

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TRT

 

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