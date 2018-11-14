FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Akşam Gazetesi'nden Neslihan Keskin'in haberine göre; Eski Yüzbaşı S.B.Ü., 18 Haziran'da, kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

Koğuşu hemen değiştirildi

İddiaya göre, darbeci eski Yüzbaşı S.B.Ü. ile kuzeni ve avukatı olan A.B.O’nun cinsel ilişki halinde olduklarını gören infaz koruma memurları ikiliyi odadan çıkartıp tutanak tuttu. Hükümlünün kaldığı koğuş ve oda değiştirilirken, avukat da cezaevinden çıkartıldı.

Soruşturma açıldı

S.B.Ü. hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. S.B.Ü. ile cinsel ilişki halinde yakalanan avukat A.B.O. hakkında soruşturma açılabilmesi için de Adalet Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Barosu’na başvuruda bulunuldu. Baro’nun izin vermesi durumunda avukat hakkında da dava açılacağı öğrenildi.