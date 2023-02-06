  • BIST 4.930,18
  • Altın 1128.682
  • Dolar 18.8265
  • Euro 20.1792
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Feyzioğlu: Adıyaman'a gönderdiğimiz uçak havaalanına ulaştı

» »
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Feyzioğlu: Adıyaman'a gönderdiğimiz uçak havaalanına ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama ise şöyle;

Adıyaman'a Ercan'dan gönderdiğimiz uçak havaalanına ulaştı.

İçinde arama kurtarma ekipleri, jeneratör dahil teçhizatları ve enkaz altında kalan KKTC'li öğrencilerin yakın aile bireyleri var. Havaalanından şehre kurulan ikmal zinciri biraz sonra hepsini alacak, yıkılan otelin yanına götürecek.

Tunceli Jandarma Özel Harekat ekibi çocuklarımıza ulaşmak için canla başla saatlerdir çalışıyor. Buradan giden ekipler de kısa süre sonra yanlarında olacak. AFAD ve diğer yetkililerin yönlendirmelerini dinlemek gerekiyor. Ekipler zamanla yarışıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman Havalimanı’nda sorun yaşandı, uçak henüz Ercan’dan kalkış yapamadı...06 Şubat 2023 Pazartesi 17:48
  • “Gönüllü hekimlerimiz ile hazırız”06 Şubat 2023 Pazartesi 17:48
  • Başbakan Üstel: Hiçbir duyuma kulak vermeyin, bizden haberler bekleyin06 Şubat 2023 Pazartesi 17:45
  • UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: Ana vatanımız Türkiye ile acımız ortak06 Şubat 2023 Pazartesi 17:44
  • Basın-Sen, teyit edilmemiş ve resmi olmayan bilgilerin paylaşılmaması çağrısında bulundu06 Şubat 2023 Pazartesi 15:54
  • Vadilili:Ülkemizde ilk anlık deprem hissedildiği gibi artcıları da hissedilmeye devam edecektir.06 Şubat 2023 Pazartesi 14:11
  • 4 eğitim Sendikasından Ortak açıklama: Kıbrıslı Türk eğitimciler yastadır06 Şubat 2023 Pazartesi 14:05
  • Kıbrıs yine sallandı, yine deprem oldu!06 Şubat 2023 Pazartesi 13:36
  • GMTMK Öğrencilerinin aileleri Adıyaman'a götürülüyor06 Şubat 2023 Pazartesi 12:58
  • Üstel: Adıyman'daki GMTMK Yıldız Voleybol Kafilelerine halen ulaşılamadı!06 Şubat 2023 Pazartesi 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti