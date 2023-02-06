Feyzioğlu: Adıyaman'a gönderdiğimiz uçak havaalanına ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklama ise şöyle;
Adıyaman'a Ercan'dan gönderdiğimiz uçak havaalanına ulaştı.
İçinde arama kurtarma ekipleri, jeneratör dahil teçhizatları ve enkaz altında kalan KKTC'li öğrencilerin yakın aile bireyleri var. Havaalanından şehre kurulan ikmal zinciri biraz sonra hepsini alacak, yıkılan otelin yanına götürecek.
Tunceli Jandarma Özel Harekat ekibi çocuklarımıza ulaşmak için canla başla saatlerdir çalışıyor. Buradan giden ekipler de kısa süre sonra yanlarında olacak. AFAD ve diğer yetkililerin yönlendirmelerini dinlemek gerekiyor. Ekipler zamanla yarışıyor.
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