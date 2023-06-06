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Feyzioğlu: Bizim aile olarak tercihimiz Türkiye Diyanet Vakfı'dır

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’deki deprem bölgelerine dağıtılmak üzere kurban bağışı yaptı ve halka çağrıda bulundu.
Feyzioğlu: Bizim aile olarak tercihimiz Türkiye Diyanet Vakfı'dır

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal’ı kabul eden Feyzioğlu, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’nın güvencesinde kurban bağışı yaptıklarını söyledi ve “Bizim aile olarak tercihimiz Türkiye Diyanet Vakfı'dır.” ifadelerini kullandı.

 

Kurban bağışını Türkiye deprem bölgelerinde dağıtılmak üzere yaptığına dikkat çeken Fevzioğlu, vatandaşlara da bu yönde çağrıda bulundu.

Kendisinin bağışı Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’na makbuz karşılığı yaptığını, bağışın banka hesaplarına da yapılabileceğini vurgulayan Fevzioğlu, “Bizim tercihimiz aile olarak Türkiye Diyanet Vakfıdır.” dedi.

-Boşal: "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş"

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdülkadir Boşal da konuşmasında, “Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş” sloganıyla her yıl kesilen kurbanların yurt içi ve yurt dışında yaşayan fakir kişilerle paylaştıklarını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak kardeşlik duyguları içinde kurbanların özellikle Afrika ülkelerine, belki de et görmeyen kişilere ulaştırdıklarını kaydeden Boşal, bu yıl da kurbanların Türkiye’nin genelini ilgilendiren deprem bölgesinde kesimlerinin yapılacağını söyledi.

Boşal, Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun teşvik ve katkılarıyla bu sene yaptığı bağışla deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olduğunu vurgulayarak, Büyükelçi Feyzioğlu’na teşekkür etti.

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