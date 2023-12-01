  • BIST 8018.85
  • Altın 1893.999
  • Dolar 28.9029
  • Euro 31.4309
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Feyzioğlu: Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir

» »
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sınırüstü’nde su temin projesi çalışmalarını inceledi ve basına açıklamalarda bulundu.
Feyzioğlu: Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir

CANLI AKTARIM

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Sınırüstü’nde su temin projesi çalışmalarını inceledi ve basına açıklamalarda bulundu. 
Halkın içerisinde olmayı kendisine misyon edindiğini anlatan Feyzioğlu, Aygün köyünü ziyareti sırasında Sınırüstü'ndeki sorunla ilgili bilgilendirildiklerini hemen Başbakan Üstel'le konuyla ilgili irtibata geçtiklerini anlattı. 
'Bizim sizi desteklemek boynumuzun borcudur' diyerek harekete geçtiklerini kaydeden Feyzioğlu, 'amacımız bir kısmını yapmak değil, tamamını yapmak. Aldığımız bir projeyi A'dan Z'ye bitireceğiz. Su alt yapısını bitirecek projeyi burada başlatıyoruz. Başbakan'ın izni ile bende takip edeceğim. Bitişine kadar buradayız' dedi. 
'Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir' diyen Feyzioğlu, bu çerçevede çalışmalarını gerçekleştirklerini belirterek, ne yapılırsa yapılsın,i kardeşlik ilkesi ile yapıldığının altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2006 yılından beri kamuya tek bir engelli istihdam edilmedi…. Eylem başlatacağız01 Aralık 2023 Cuma 12:51
  • Kıbrıs Vakfı Eğitim Destek Programı’nı açıkladı...01 Aralık 2023 Cuma 12:22
  • Kayıp şehit Mustafa Mulla Hüseyin toprağa verildi01 Aralık 2023 Cuma 12:03
  • Feyzioğlu: Mulla Hüseyin artık "kayıp" değil, bir mezarı var. Duygular karışık01 Aralık 2023 Cuma 11:20
  • Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Kaza: Araç Yanarak Durdu, Sürücü Yaralı01 Aralık 2023 Cuma 11:04
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 8 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2023 Cuma 11:01
  • Girne Pazarında Kalp Krizi: Türkay Kızılgök Yaşamını Yitirdi01 Aralık 2023 Cuma 10:57
  • Zehie Helin Reessur cinayeti davası 8 Aralık’a ertelendi01 Aralık 2023 Cuma 10:54
  • Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!01 Aralık 2023 Cuma 09:18
  • Gazimağusa'da elektrik yok01 Aralık 2023 Cuma 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti