  • BIST 1.529
  • Altın 410,122
  • Dolar 7,3857
  • Euro 8,9199
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

FIFA sordu: Hagi mi, Alex mi?

» »
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.
FIFA sordu: Hagi mi, Alex mi?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama başlattı.

FIFA'nın Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.

Gün boyu devam edecek oylamaya, 289 bine yakın futbolsever katıldı. Oyların yüzde 52,9'unu alan Alex, oylamada şu an itibarıyla ilk sırada yer alıyor.

1996 yılından 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi 192 karşılaşmada 71 gol attı.

2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 maçta 171 gol kaydetti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan Denizlispor'a gol yağmuru27 Şubat 2021 Cumartesi 09:24
  • beIN Sports, Fenerbahçe’ye dava açtı26 Şubat 2021 Cuma 18:15
  • beIN SPORTS, Fenerbahçe'ye dava açtı26 Şubat 2021 Cuma 14:05
  • Alex De Souza'dan ''En büyük Beşiktaş'' yorumu25 Şubat 2021 Perşembe 11:04
  • "Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor"23 Şubat 2021 Salı 23:49
  • İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak23 Şubat 2021 Salı 18:30
  • Caner Erkin’den tepki: Bunlar kafayı yemiş22 Şubat 2021 Pazartesi 21:36
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm22 Şubat 2021 Pazartesi 13:30
  • Lionel Messi, rekorlarına bir yenisini daha ekledi21 Şubat 2021 Pazar 23:56
  • Profesyonel liglerde galibiyeti olmayan takım kalmadı21 Şubat 2021 Pazar 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti