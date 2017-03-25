Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görevindeki 5. yılını tamamladı.

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasıyla göreve talip olan Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk kez 25 Mart 2012'de seçildi.

Beşiktaş, Orman yönetiminde sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar yaptı.

Kriz döneminde görev aldı

Fikret Orman, göreve geldiği ilk dönemde kulübün biriken sorunlarını çözmeye çalıştı.

Orman, koltuğu devraldığı dönemde kulübün UEFA'dan aldığı Avrupa kupalarından men cezalarıyla da uğraşmak zorunda kaldı.

"Feda" sezonuyla başladı

Fikret Orman, başkanlıktaki ilk döneminde "Feda" sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yaptı.

Eski başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasının ardından 2011-2012 sezonun son haftalarında başkan seçilen Orman, icraata başladığı ilk sezonu 2012-2013'te UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımıyla karşılaştı. Siyah-beyazlı futbol takımı, o sezon mali sıkıntıdan dolayı Avrupa kupalarına alınmadı.

İlk sezonda teknik direktör sorunun çözen ve takımın iskeletini oluşturmaya çalışan Fikret Orman, ikinci sezonunda da UEFA'dan gelen başka bir cezayla sarsıldı. UEFA'nın 2010-2011 sezonunda futbolda şike iddiasıyla ilgili Beşiktaş'ı bir kez daha Avrupa kupalarından men etti.

Bir şampiyonluk yaşadı

Kulüp başkanlığının ilk dönemlerinde yönetim kuruluyla, biriken sorunları çözmeye çalışan Orman, son dönemde özellikle futbolda takımının zirveye oynamasının keyfini yaşadı.

Beşiktaş, Fikret Orman'ın gerçek anlamda icraata başladığı 2012-2013 sezonunu 3. sırada tamamladı. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üçüncü olan siyah-beyazlı takım, geçen sezon ise şampiyonluğa ulaştı.

Vodafone Arena hizmete girdi

Fikret Orman, kulüp için en önemli projelerden biri olan Vodafone Arena'nın yapımını ve hizmete girmesini sağlayan başkan oldu.

BJK İnönü Stadı'nı yıktıran Orman, uzun bir çalışmanın ardından 11 Nisan 2016'da Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan maçta siyah-beyazlıların yeni evi Vodafone Arena'nın hizmete girmesini sağladı.