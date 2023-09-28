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Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi

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Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, ülkesinin, Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğini belirterek, "Savaş yürütme kabiliyetini engellemek için Rusya üzerindeki yaptırım baskısını sürdürmeli ve arttırmalıyız.
Finlandiya ve Fransa, Kiev'e desteklerini yineledi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelen Valtonen basın toplantısında konuştu.

Valtonen, Fransa ile Finlandiya arasında çok uzun vadeli ve derin bağlar olduğuna değinerek, Finlandiya olarak Fransa'nın Avrupa'da güvenlik ve savunma işbirliğini yoğunlaştırma yönündeki uzun vadeli çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Fransa ile birçok ortak noktaları bulunduğunu dile getiren Valtonen, bunlar arasında iklim, karbon nötr olma ve nükleer enerjisinin yer aldığını kaydetti.

Valtonen, savunma ve güvenlik konusunda Fransa ile işbirliği için yüksek potansiyel olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NATO ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yetkinliği ve işbirliğini yoğunlaştırmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hedefler birbiriyle çok yakından bağlantılıdır. Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmeye devam ettiği şu günlerde bu konular özellikle önem arz ediyor. Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu sürece destekleyeceğiz. Savaş yürütme kabiliyetini engellemek için Rusya üzerindeki yaptırım baskısını sürdürmeli ve arttırmalıyız. Yaptırımların delinmesiyle mücadele etmek özellikle önemli."

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da birçok konuda Finlandiya ile görüşlerinin güçlü şekilde örtüştüğünü vurgulayarak, iki ülkenin de güçlü bir Avrupa istediğini ve bunun Ukrayna için de geçerli olduğunu anlattı.

AB üyesi 27 ülkenin Rusya'ya hızlı ve birleşik şekilde tepki vermesinin dikkate değer olduğuna işaret ederek, Colonna, "Kendilerini savunabilmeleri ve direnebilmeleri için ne kadar gerekiyorsa o kadar Ukrayna'nın yanında olduğumuzun altını çizebilirim." ifadesini kullandı.

Colonna, Finlandiya'nın NATO'ya katılımından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Egemenlik ve toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda, kimse bundan şüphe duymamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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