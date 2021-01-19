Fırat Borak yazdı...

Genç Yönetici Olmak!

Yaklaşık 3 aydır, Dipkarpaz Belediyesine ait sosyal medya hesabından, ‘’Dipkarpaz Web Tv’de’’ bölge sorunlarını dile getirmek ve halkın sesi olmak için bir program başlattık. ‘’ Fırat Borak ile Karpaz’ın Sesi’’

İlk başlarda yaptığımızın normal bir olay gibi olduğunu hissetsem de, sorunları dinledikçe ve insanların bir nebze olsun kamera karşısında içlerini rahatlattıklarını gördükçe, çok mutlu olmaya başladım.

Bununla birlikte, her hafta program için konuk araştırmaya ve her gelen konuğun alanı ve yaşadıkları yerlerin sorunlarını araştırma gerekliliği, bana yeni kapılar açtı.

Bu kapsamda, her hafta kalem almaya çalıştığım bölge sorunlarına ek olarak, konuk olarak gelen misafirlerden aldığım notları da sizlerle paylaşmak istedim.

Bu hafta konuk olarak; Kaplıca Muhtarı Adem Baş ve Kaplıca Karadeniz 61 SK Başkanı Metin Genç ile hem köylerini, hem de bölgesel sorunları konuştuk.

Hayallerini ve yaptıkları projeleri dinledikçe, bulundukları imkansızlıklar içinde genç yönetici olmanın avantajını nasıl kullandıklarını görmüş oldum.

En güzeli de, Muhtarlık ve Kulüp tamamen dayanışma ve imece usulü ile hizmet vermeye çalışıyor.

Düşünün ki, devletin dahi yapmaya cesaret edemediği bir futbol sahası yapılıyor. Ama asıl ilginç olan, ilgili Bakanlık ve Spor Dairesi tarafından tek bir destek alınmadan. Tamamen toplanan bağışlar ve ufak tefek devletin bazı kurumlarından gelen destekler.

Bununla yetinmeyip, tarihi bir karar alarak; İlkokulu Tatlısu İlkokulu’na taşımışlar ve okulu Sosyal Aktivite Merkezi’ne çevirmişler.

Bu benim için çok önemli bir konu. Eğitimci olmam nedeni ile ayrı bir dikkatle dinledim bu konuyu. Köyde 12 öğrenci kaldığında ve sadece kendi aralarında izole edilmeleri, çocukları gelişim ve kaliteli eğitim almaları açısından oldukça geriye itiyormuş.

Okulun değişmesi ile gözle görülür bir istek ve bilgi kazanımı görüyoruz diyorlar.

Ne diyelim, darısı Dipkarpaz’ın başına!

Yıllarca uğraşılmış ancak ilk defa bu sene, Bakanlık tarafından köy kadınlarına kurslar verilmeye başlanmış.

Bu yetmiş mi? Tabii ki HAYIR!

Dedim ya genç ve vizyon sahibi genç yönetici olmanın avantajlarını kullanmaya devam etmişler.

Mesele halen daha TC suyu köye gelmediğinden ileri de yaşanacak su sıkıntısı için proje yapıldı.

Yaklaşık 2,000 metre uzaklıktan, köyün üst tarafında akan pınardan su getiriliyor köye.

Düşünseniz de, Tarım Bakanlığı var, Su İşleri Dairesi var, Kaymakamlık var. Ama, bunu üstlenen Muhtarlık.

Tabii tüm bu işler yapılırken, beklenti fazla olsa da, Belediyelerden işçi, Orman Dairesinden ve kaymakamlıktan araç desteği olarak ufak tefek katkıların olduğunu da dile getirdiler.

Genç arkadaşlarımı, girmiş oldukları bu yolda cani gönülden destekler, kafalarındaki projeleri hayata geçirmelerini umarım.

Her alanda bizlere genç, vizyon ve misyon sahibi yöneticiler lazım.

Halk da, ülke de yosun tutmuş zihniyetlerden USANDI!

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.