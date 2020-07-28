  • BIST 1.185
  • Altın 425,073
  • Dolar 6,8725
  • Euro 8,0531
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

Florida'da Covid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

» »
Florida'da Covid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
Florida'da Covid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı

Florida sağlık yetkilileri, Covid-19'a yakalanan 17 yaş ve altı toplam çocuk sayısının 16 Temmuz'da 23 bin 170 olduğunu, 24 Temmuz itibarıyla bu rakamın 31 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu.

Böylelikle eyalette salgına yakalanan çocuk oranı 8 gün içinde yüzde 34 arttı.

Öte yandan salgın, nedeniyle hastanede tedavi gören çocuk sayısı 16 Temmuz itibarıyla 246 olurken, bu rakam 24 Temmuz'da 303'e yükseldi.

Hastaneye kaldırılan çocuk oranı da 8 gün içinde yüzde 23 artış gösterdi.

Salgına yakalanan ve hastanede tedavi gören çocuk sayısında büyük bir artışın yaşandığı eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgın birçok ülkede yeniden tırmanışa geçti25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:29
  • ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Mart'tan Bu Yana İlk Kez Arttı25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:23
  • Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:49
  • Beyaz Saray'dan Çin'e Konsolosluk Gerginliği Konusunda "Misilleme" Uyarısısilleme" Uyarısı25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:10
  • ABD’nin yüzde 60’ı çocuklarını okula göndermek istemiyor24 Temmuz 2020 Cuma 10:36
  • Pompeo: "Çin'in Houston Başkonsolosluğu casusluk merkezi olarak kullanılıyordu"24 Temmuz 2020 Cuma 08:52
  • ABD Refakatsiz Göçmen Çocukları Sınır Dışı Etmeden Önce Otellerde Gözaltında Tutuyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • ABD’ye seyahat yasağı23 Temmuz 2020 Perşembe 08:13
  • ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasını istedi22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:02
  • Türkiye’ye S-400’ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti