Fonksiyonel Gıdalar Nedir?

Kalp ve damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi riskli sağlık problemlerinin doğal ilacı olarak gösterilen fonksiyonel besinlerin, sindirim sistemini ve bağışıklığı desteklediğinin altını çizen Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, "Fonksiyonel besin deyince akıllara takviye, kapsül, ilaç gibi farklı formdaki ürünler geliyor. Oysa meyve, sebze, tahıl gibi gıdalardan destek alarak fonksiyonel besinleri hayatımıza kazandırabiliriz" diye açıkladı.

KRONİK HASTALIKLARIN OLUŞMA RİSKİNİ AZALTIYOR!

Besinlerin fiziksel, zihinsel ve hatta ruhsal sağlığımızı iyileştirme gücüne sahip olduğunu dile getiren Kayan, şunları kaydetti: "İçeriğindeki bileşenlerle fonksiyonel hale gelen besinler, aslında gündelik hayatımızda tükettiğimiz gıdalardan farklı değil. Birtakım teknolojik işlemlerle içeriği zenginleştirilen fonksiyonel besin takviyeleri, doğal halleriyle de sağlığımızı destekliyor. Bilimsel çalışmalar fonksiyonel besinlerin kanser, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp-damar hastalıkları, diyabet, kemik hastalıkları gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azalttığını, sindirim sistemi ve bağışıklığımızı destekleyerek yaşam kalitemizi artırdığını gösteriyor. Üstelik bu besinlerle yaşlanmanın önüne geçmek de mümkün!"

KALBİ KORUYOR KANSERİ ÖNLÜYOR

Antioksidan açısından güçlü olan, vitamin, mineral, diyet lifi, omega-3 yağ asidi, probiyotik içeren güçlü besinlerin fonksiyonel besin grubunda yer aldığını söyleyen Kayan, "Fonksiyonel besinlerin çoğunun kalp sağlığı ve kansere karşı koruyucu bir etkisi bulunuyor. Konuyu örneklerle açıklamak gerekirse, zengin lif içeriğine sahip tam buğday ürünleri, karabuğday, kinoa gibi besinler başta meme ve kolon olmak üzere kanser ve kalp hastalığı riskini azaltarak bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor. Lactobaciller gibi probiyotik içeriğine sahip yoğurt ve süt ürünleri bağırsak sağlığını, ishal ve kabızlık sorunuyla mücadeleyi desteklerken, vücudun kanserle mücadele gücünü de artırıyor" diye açıkladı.

BU BESİNLER KANSERE KARŞI SAVUNMA HATTI ÖRÜYOR!

Yeşil çayın kansere karşı koruyucu olduğunu belirten uzman isim konuya ilişkin şunları söyledi: "Yapılan araştırmalarda yeşil çayın kansere karşı koruyucu olduğu ve kalp-damar hastalıklarını azalttığı görülüyor. Beta karoten, likopen, lutein içeriklerine sahip domates, havuç, tatlı patates, keten tohumunun da kalp hastalıkları ve kanserden koruyucu etkileri bulunuyor. Yüksek omega-3 yağ asidi içeren balık, zihinsel fonksiyonları geliştiriyor ve kalp-damar hastalıklarının riskini azaltıyor. Fitosteroller, fenolik asitler, fitik asit bileşenlerine sahip soya, yüksek kolesterole ve kansere karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Beta glukan içeriğine sahip yulaf da sindirim sistemi ve bağışıklık sistemini destekleyerek, kanser riskini düşürüyor.’’

Allium içeren sarımsak ve soğanın, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole karşı oldukça etkili olduğunun altını çizen Kayan, "Fonksiyonel besinler, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltan yönüyle zamana meydan okuyor. Örneğin antioksidan özelliğe sahip E vitamininden zengin ceviz, badem avokado bunlardan biri. Bu besinler aynı zamanda kanser ve kalp hastalıklarından korunmayı da sağlıyor. Soya, chia tohumu, nar, keten tohumu da kadınlarda menopoz semptomlarını azaltarak kemik hastalıklarına karşı da koruyor. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Bu besinlerin hiçbirinin tek başına mucize yaratamayacağı, doğru sıklık ve miktarlarda tüketilmesi gerektiği unutulmamalı’’ diyerek açıklamasını noktaladı.

FONKSİYONEL BESİN NEDİR?

İçerdikleri aktif bileşenlerle kişinin sağlığı geliştiren, hastalıkların oluşma riskini azaltan besinleri fonksiyonel besinler olarak tanımlıyoruz. Fonksiyonel besinlerin bilimsel olarak kanıtlanmış olması bu besinlere olan güveni artırmaktadır. Fonksiyonel besinlerdeki en önemli nokta ise bu besinler ilaç yerine kullanılmıyor fakat tedaviyi destekleyici olarak etki gösteriyorlar.

Fonksiyonel besinlerden bazıları;

- Enginar (silymarin)

- Portakal (hesperidin, tangeritin)

- Soğan, sarımsak (diallil disülfit)

- Domates (likopen)

- Havuç (betakaroten)

- Çay (kateşin)

- Kırmızı üzüm (resveratrol)

- Kırmızıbiber (kapsaisin)

- Üzümsü meyveler (antosiyanidin)

- Koyu yeşil yapraklı sebzeler (lutein, zeaksantin)

- Nar (ellagik asit)

- Elma (phloretin)

- Brokoli (sulforapan)

- Lahana (indol)

- Karnabahar (izotiyosiyanat)

- Soya (genistein)

FONKSİYONEL BESİNLER BU HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

- Fonksiyonel besinler kalp damar hastalıkları, diyabet ve Alzheimer riskini azaltır.

- Fonksiyonel besinler kansere karşı koruyucu bir etki gösterir.

- Fonksiyonel besinler vücutta oluşan oksidatif stresi azaltır.

- Fonksiyonel besinler anti inflamatuar etkilidir.

- Fonksiyonel besinlerin toksinleri vücuttan uzaklaştırıcı etkisi bulunmaktadır.

- Fonksiyonel besinler bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.