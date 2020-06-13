Fransa Avrupa İçi Sınırlarını 15 Haziran'da Açacak

Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da, Avrupa dışı sınırlarını kademeli olarak 1 Temmuz'da açacak.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in yaptıkları ortak yazılı açıklamada, salgına ilişkin durumun iyiye doğru gitmesi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tavsiyesi üzerine Avrupa içi sınırların 15 Haziran'da açılacağı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden Fransa'ya gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ancak mütekabiliyet esasına göre İspanya ve İngiltere'den gelen kişilere 14 gün karantina altında kalmaları tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın AB Komisyonun tavsiyesi üzerine Avrupa dışı sınırlarını kademeli olarak 1 Temmuz'da açacağı bildirilirken, hangi ülkeden olursa olsun öğrencilerin ülkeye gelebileceği ifade edildi.

BELÇİKA'DA KOVİD-19 VAKASI SAYISI 60 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 9 bin 650'ye yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 23 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 49 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının bir azalarak 88'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 99 artarak 59 bin 918'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 650'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçildi.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açıldı.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatler mümkün olurken, AB içinde sınır ötesi seyahat 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.