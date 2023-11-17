Fransa, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddetini 'terör politikası' olarak nitelendirdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin şiddetiyle ilgili olarak, bu, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik açık bir hedefi olan şiddet ve terör politikası." dedi.

Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından uygulanan şiddeti "terör politikası" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Bu, "Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik açık bir hedefi olan şiddet ve terör politikası." dedi.

İsrailli yetkilileri Filistinlileri şiddetten korumaya çağıran Legendre, "Batı Şeria ile ilgili olarak, yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin Fransa tarafından en güçlü şekilde kınandığını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Tel Aviv'in Filistinli nüfusu korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirten Legendre, "yerleşim politikasının iki devletli çözüme zarar verdiğini" ifade etti.

Fransız Bakan, Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini ve yönetimine karar vermenin de İsrail'e bağlı olmadığını dile getirdi.

Legendre ayrıca Fransa'nın Gazze'ye gönderdiği 100 tonluk yardımın yaklaşık yarısının bölgeye girdiğini söyledi.

"İsrail işgali sona ermeli"

Birleşmiş Milletler insan hakları şefi Volker Turk de Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin yoğunlaşmasından derin endişe duyduğunu söyledi.

Cenevre'de konuşan Turk, "İsrail işgalinin sona ermesi gerektiğinin açık olduğunu" kaydetti.

BM verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana günlük yerleşimci saldırılarının iki kattan fazla arttı. Bu yıl Batı Şeria sakinleri için en az 15 yılın en ölümcül yılı oldu ve yaklaşık 200 Filistinli ve 26 İsrailli öldürüldü.

7 Ekim saldırısından bu yana geçen üç hafta içinde Batı Şeria'da 120'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'yı 1967 Orta Doğu savaşında ele geçiren İsrail o zamandan beri askeri yerleşimlerini sürekli olarak genişletti. Filistinliler, Batı Şeria'yı Gazze ve Doğu Kudüs'ü içine alan gelecekteki bağımsız devletlerinin parçası olarak görüyor.