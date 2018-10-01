Fransa bu kareyi konuşuyor

Geçen yıl Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle yeksan olan Saint Martin'deki yeniden inşa çalışmalarını yerinde denetlemeye giden Macron,sağanak yağmura rağmen 5 saat boyunca adada turladı, işyerlerinde ve evlerinde ziyaret ettiği kasırgazedelerle sohbet edip samimi pozlar verdi.

Genelde yeniden inşası ya da onarımı henüz tamamlanmamış haldeki evlerden birinde Fransa Cumhurbaşkanı'nı başlarına bandana, boyunlarına kalın zincir takmış, üstleri çıplak iki genç karşıladı.

Gençlerden biri soygun yapmaktan hapis yattığını ve yeni çıktığını söylediğinde Macron hiç de şaşırmış görünmedi. Gayet sakin bir edayla suç geçmişini geride bırakması ve adanın yeninden inşası çalışmalarına katılmasını tavsiye etti.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı iki delikanlıyla sarmaş dolaş olup fotoğraf çektirirken, soyguncu olduğunu söyleyen, kameralara karşı orta parmak işareti yaptı. Macron'u bir gazeteci ordusu takip ettiğinden, bu poz, sosyal medyadan Fransa anakarasına ve tüm dünyaya hızla yayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulundu.

Twitter kullanıcıları da genelde Macron'un Fransa'yı rezil edip halkı utandırdığı görüşündeydi. Robert Ménard ''Geriye hiçbir şey kalmadı. İtibarın, haysiyetin son zerreleri de edepsizliğin gecesinde kaybolup gitti. Cumhurbaşkanı ceketi çok büyük geldi'' mesajını paylaştı.

​Gabriel Robin ''Beni bu resimde hayrete düşüren şey, Macron'un iki gençten doğru düzgün giyinmelerini talep etmemesi. O, Cumhuriyet'in Başkanı ve bir nebze saygıyla karşılanmalı. Artık her şey alçaldı'' dedi.

​Karim Ouchikh çok sert çıktı:

''En dibe vurduk. Cumhurbaşkanlığının hesabının bu kadar küstahlık ve arsızlıkla alçalmasına tahammül edemiyorum. Devletin başının görevlerini yerine getirebilecek ahlaki kapasiteye sahip olmadığına ikna oldum. Emmanuel #Macron bunun tüm sonuçlarına katlanmalı.''

​Macron'un haziranda Paris'teki bir törende tam tersi tavır sergilediğini ve kendisine ''Ne haber Manu'' diye seslenen genci kameralar önünde '''Cumhurbaşkanı' diyeceksin'' diye azarladığını hatırlatanlar oldu. Valérie Boyer ''Kendine gel. Bana 'Manu' diyemezsin, 'Sayın Cumhurbaşkanı' diyeceksin'' tweetini atarken SniperDeDroite da Macron'un nasıl olup da bu hali kendisine 'Manu' denmesinden daha az senli benli bulduğunu sorguladı. NoDeSi ''Kendisine isminin kısaltmasıyla hitap eden gence kıyameti koparan Macron, bu hafta sonu yarı çıplak suçlularla selfie çektirmekte sakınca görmedi'' dedi.

​Eleştiriler üzerine Macron ''Amacım, Saint Martin'deki gençlerin tümüne yardım edebilmek. Cumhuriyet'in her bir çocuğunu seviyorum, ne kadar şapşallıkları olursa olsun'' açıklamasını yaptı.