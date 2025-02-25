Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya-Ukrayna ateşkesi önümüzdeki birkaç hafta içinde 'mümkün'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD BaşkanI Donald Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya ile ateşkesin 'mümkün' olduğunu ancak güvenlik garantileri içermesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında önümüzdeki haftalarda bir ateşkes sağlanabileceğinin "mümkün" olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Washington'da Fox News'e konuşan Cumhurbaşkanı Macron, Trump dahil liderlerin Rusya ile müzakerelerde "dikkatli" olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

"2014 yılında Rusya ile bir ateşkes yaptık ... Her seferinde ihlal edildi," diyen Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın "haftalar içinde" sona erebileceğini söyledi ve Avrupa'nın barışı koruma anlaşmasının yükünü omuzlaması gerektiğinde ısrar etti.

Trump'ın Rusya ile barış görüşmeleri için bastırması ve "diktatör" olarak nitelendirdiği Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'yi eleştirmesi, Avrupalı liderleri ABD'nin Ukrayna'nın aleyhine olacak bir ateşkes anlaşmasına aracılık etmeye çalışacağı ve Moskova'ya yeniden toparlanmak için zaman kazandıracağı endişesine sevk etti.

Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile birlikte yeni ABD yönetiminin değişen tonuna karşı Avrupa'nın birleşik bir yanıt vermesini sağlama çabalarının ön saflarında yer aldı.

Her ikisi de bölgeye barış gücü askerleri göndermeye açık olduklarını belirttiler.

Macron, "Cepheye gitmek için değil, çatışmaya girmek için değil. Ancak bu, barışı ve ABD'nin desteğiyle kolektif güvenilirliğimizi korumak için bir varlık olarak anlaşma tarafından tanımlanan bazı yerlerde olmak," dedi.

Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrei Kelin'in birkaç gün önce bu fikri açıkça reddetmesine rağmen Putin'in Ukrayna'da Avrupalı barış gücü askerlerinin bulunmasını kabul ettiğini söyledi.

Macron'a göre çatışmaları sona erdirecek müzakereler güvenlik garantilerini, toprak ve bölgeleri kapsamalı.

Trump görüşmenin ardından güvenlik garantilerinden bahsetmedi ancak Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyetinin ABD'nin yanı sıra Avrupa tarafından da karşılanması gerektiğine dikkat çekti.

Macron ise Avrupa'nın "güvenlik yükünü daha adil bir şekilde paylaşma" ihtiyacını anladığını söyledi.

Macron Trump'ın varlığının "ezberleri bozduğu" sonucuna vardı ve Putin'le görüşmek için "iyi bir nedeni" olduğunu kabul etti.

Trump bir noktada Putin'le görüşeceğini söyledi ancak ne zaman görüşeceğini bilmediğini de ekledi.

ABD Başkanı ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi, Trump yönetiminin Kiev'in Washington'un savaştan zarar gören ülkeye gönderdiği milyarlarca dolarlık yardımı geri ödemesi olarak çerçevelediği 500 milyar dolarlık nadir toprak mineralleri anlaşmasını sonuçlandırmak üzere Beyaz Saray'a davet etti.

Zelenskiy başlangıçta, ABD karşılığında herhangi bir güvenlik garantisi sunmadığı için Ukrayna'nın böyle bir anlaşmayı imzalamayacağında ısrar etti.

Ancak Pazar günü Ukrayna Parlamentosu Başkanı, hükümetin ABD'nin Ukrayna'nın maden kaynaklarına erişimini sağlamak üzere Trump yönetimiyle bir anlaşmaya varmak için ciddi bir şekilde çalışmaya başlayacağını açıkladı. Varılacak bir anlaşmanın Washington'dan Ukrayna için güvenlik güvenceleri içermesi gerektiğini savundu.