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Fransa üçüncü kez kapandı

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Artan koronavirüs vakaları üzerine Fransa'da dört hafta boyunca uygulanacak olan kapanma bugün başladı. Önlemler kapsamında ülkde saat 19:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Fransa üçüncü kez kapandı

Fransa, artan koronavirüs vakaları ile daha etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla üçüncü kez kapanma önlemlerini devreye soktu.

Yeni uygulama kapsamında, 19 bölgede yürürlükte olan kapanma önlemleri ülke genelinde geçerli olacak şekilde genişletildi. Dört hafta sürecek önlemler doğrultusunda tüm ülke genelinde saat 19:00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Anaokulları ve okullar üç hafta, lise ve üniversiteler ise dört hafta boyunca kapalı kalacak. Ülkede yaşamsal öneme sahip olmayan tüm dükkanlar kapatılırken, geçerli bir nedeni olmayan hiç kimse evinden 10 kilometre uzağa gidemeyecek.

Çok sayıda Parislinin Paskalya tatili öncesinde önlemler yürürlüğe girmeden önce cuma akşamı kentten ayrıldığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çarşamba akşamı televizyondan halka seslenmiş ve salgının üstesinden gelebilmek için nisan ayında "ek çaba" gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ülkede yayılan İngiliz mutasyonu nedeniyle hastanelerdeki hasta yoğunluğunun arttığına işaret eden Macron, "zamanla yarıştıklarını" belirterek, mutasyon geçiren virüs yüzünden "salgın içinde salgın yaşandığına" dikkat çekmişti.

Fransa'da son haftalarda yeni vaka sayısında artış kaydedildi. Son verilere göre, ülke genelinde 100 bin kişide bir hafta içinde görülen vaka sayısı 375 olarak tespit edildi.

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