Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna İçin Barış Planı: Geçici Ateşkes ve Avrupa Barış Gücü Önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için geliştirdiği plana göre, bir aylık ateşkesin ardından Batı Avrupa barış güçlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılacağını açıkladı.

Londra'da pazar günü Ukrayna'ya destek veren ülkelerin katıldığı acil bir zirve düzenlendi. Zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta Washington'a yaptığı ve başarısızlıkla sonuçlanan ziyaretinin ardından gerçekleşti. Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile medya önünde yaşanan sert tartışmalar nedeniyle beklenenden erken sona ermişti.

Macron, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya arasında gerçekleşecek müzakerelerle bir barış anlaşmasına varılabileceğine inanmadığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı askerden arındırarak küçük düşürmeye çalışacağını öne süren Macron, Fransa ve İngiltere'nin alternatif bir barış planı hazırladığını söyledi.

Bir Aylık Ateşkes ve Barış Gücü Planı

Macron’un açıklamalarına göre, plan kapsamında hava, deniz ve enerji altyapısını kapsayan bir aylık geçici ateşkes öngörülüyor. Bu sürecin ardından, Fransa ve İngiltere liderliğinde Batı Avrupa’dan bir barış gücü Ukrayna’ya gönderilecek. Ancak Macron, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Avrupa askerleri Ukrayna topraklarına girmeyecek. Asıl mesele, bu zamanı müzakereler için nasıl değerlendirebileceğimiz ve barış anlaşması imzalandığında barış gücünün nasıl konuşlandırılacağıdır" ifadelerini kullandı.

Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya askeri destek sağlamak için "gönüllüler koalisyonu" kurmaya hazır olduğunu ve barış anlaşmasının ardından asker ve uçak göndermeyi planladığını açıkladı.

Moskova’dan Tepki

Moskova ise Kiev ile geçici bir ateşkese karşı çıkmaya devam ediyor ve yalnızca çatışmanın kök nedenlerini ele alan kalıcı, yasal olarak bağlayıcı bir barış anlaşmasını kabul edebileceğini vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı Avrupa barış gücü fikrinin "çatışmayı daha da körüklemek ve yatıştırma çabalarını baltalamak" amacı taşıdığını belirtti. Moskova, BM yetkisi olmadan Ukrayna’ya gelen yabancı askerleri meşru hedef olarak göreceğini ifade etti.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Avrupa’nın barış sürecine katılımına karşı olmadıklarını ancak "kimsenin Rusya'dan bir şey talep edemeyeceğini" vurguladı.