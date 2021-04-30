  • BIST 1.398
  • Altın 470,250
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Fransa'da 15 Haziran itibarıyla tüm yetişkinler Covid-19 aşısı olabilecek

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede tüm yetişkinlerin 15 Haziran itibarıyla Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.
Fransa'da 15 Haziran itibarıyla tüm yetişkinler Covid-19 aşısı olabilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede tüm yetişkinlerin 15 Haziran itibarıyla Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.

Ülkede aşılama takvimi, daha önce Sağlık Bakanlığının ilan ettiği şekliyle sürüyor.

Macron, bugün (30 Nisan) yazdığı bir twit iletisinde, aşı olmak isteyen tüm yetişkinlerin 15 Haziran'dan itibaren Covid-19 aşısı olabileceklerini teyit etti.

Diğer yandan 50 yaş üstü kişilerin aşılanmasına 15 Mayıs itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Hafta sonu itibarıyla 18 yaş üstü savunmasız kişilerin Covid aşısının ilk dozunun yapılmasına başlanacak.

Ancak Başbakan Jean Castex, talebin az olması nedeniyle aşıya erişimin genişletilmesi olasılığının gündemlerinde olduğunu salık vermişti.

Bu kapsamda aşılama işlemi obezite, hipertansiyon, diyabet, böbrek, kalp yetmezliği veya kanser gibi rahatsızlıklarla mücadele eden kişilere 1 Mayıs'tan itibaren hazır hale getirilecek.

Sağlık Bakanı Olivier Véran'a göre, bu kriterler "4 milyon savunmasız Fransız"ı öncelikli olarak aşılamayı mümkün kılacak.

Bu arada bugünden itibaren 15 Mayıs'a kadar aşı, belirli bir neden olmaksızın 55 yaş üstü tüm vatandaşlara uygulanacak.

Fransa'da 5 milyon 592 bin 390 teyitli koronavirüs vakası ve 104 binin üzerinde Covid-19 kaynaklı can kaybı bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da 14 Ay Sonra İlk Kez Yapılacak Boğa Güreşinin Biletleri İki Saatte Tükendi29 Nisan 2021 Perşembe 12:40
  • G7'den İnternet Güvenliğinin Artırılması İçin Ortak Bildiri29 Nisan 2021 Perşembe 11:52
  • AB, Terör Paylaşımlarının İnternetten Bir Saatte Kaldırılmasına Yönelik Düzenlemeyi Kabul Etti29 Nisan 2021 Perşembe 11:33
  • Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı29 Nisan 2021 Perşembe 10:21
  • İspanya'da 14 Ay Sonra İlk Kez Yapılacak Boğa Güreşinin Biletleri İki Saatte Tükendi29 Nisan 2021 Perşembe 10:14
  • Merkel, Çin'in Geliştirdiği Kovid-19 Aşısının Dünya Sağlık Örgütünde Görüşülmesini İstedi28 Nisan 2021 Çarşamba 14:52
  • Avrupa Parlamentosu, İngiltere İle Ticaret Anlaşmasını Onayladı28 Nisan 2021 Çarşamba 13:20
  • İtalyan Parlamentosu'ndan AB'nin kurtarma fonuna ilişkin hükümet planını onay28 Nisan 2021 Çarşamba 09:55
  • Ursula von der Leyen: Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı28 Nisan 2021 Çarşamba 09:13
  • Fransa'da Renault çalışanları yöneticileri rehin aldı28 Nisan 2021 Çarşamba 09:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti