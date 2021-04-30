Fransa'da 15 Haziran itibarıyla tüm yetişkinler Covid-19 aşısı olabilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede tüm yetişkinlerin 15 Haziran itibarıyla Covid-19 aşısı olabileceğini açıkladı.

Ülkede aşılama takvimi, daha önce Sağlık Bakanlığının ilan ettiği şekliyle sürüyor.

Macron, bugün (30 Nisan) yazdığı bir twit iletisinde, aşı olmak isteyen tüm yetişkinlerin 15 Haziran'dan itibaren Covid-19 aşısı olabileceklerini teyit etti.

Diğer yandan 50 yaş üstü kişilerin aşılanmasına 15 Mayıs itibarıyla başlanacağı belirtildi.

Hafta sonu itibarıyla 18 yaş üstü savunmasız kişilerin Covid aşısının ilk dozunun yapılmasına başlanacak.

Ancak Başbakan Jean Castex, talebin az olması nedeniyle aşıya erişimin genişletilmesi olasılığının gündemlerinde olduğunu salık vermişti.

Bu kapsamda aşılama işlemi obezite, hipertansiyon, diyabet, böbrek, kalp yetmezliği veya kanser gibi rahatsızlıklarla mücadele eden kişilere 1 Mayıs'tan itibaren hazır hale getirilecek.

Sağlık Bakanı Olivier Véran'a göre, bu kriterler "4 milyon savunmasız Fransız"ı öncelikli olarak aşılamayı mümkün kılacak.

Bu arada bugünden itibaren 15 Mayıs'a kadar aşı, belirli bir neden olmaksızın 55 yaş üstü tüm vatandaşlara uygulanacak.

Fransa'da 5 milyon 592 bin 390 teyitli koronavirüs vakası ve 104 binin üzerinde Covid-19 kaynaklı can kaybı bulunuyor.