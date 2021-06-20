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Fransa'da 1500 Kişilik Partiye Polis Müdahalesinde Çatışmalar Çıktı: Bir Kişi Elini Kaybetti, 5 Polis Yaralandı

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Fransa'da Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yasak olduğu hâlde parti düzenleyen 1500 kişilik bir gruba polis müdahalede bulundu.
Fransa'da 1500 Kişilik Partiye Polis Müdahalesinde Çatışmalar Çıktı: Bir Kişi Elini Kaybetti, 5 Polis Yaralandı

Fransa'da Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında yasak olduğu hâlde parti düzenleyen 1500 kişilik bir gruba polis müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesiyle çıkan çatışmalarda partiye katılan bir kişinin elini kaybettiği, beş polisin de yaralandığı belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Britanny bölgesinde 1500 kişi, Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen bir parti için bir araya geldi. Polis, partinin dağılması için müdahalede bulundu. Polis ve partiye katılanlar arasında saatlerce süren çatışmalar çıktı.

Bölgeden yetkili memur Emmanuel Berthier, partiye katılanların polislere molotof kokteyli ve metal toplar fırlattığını söyledi. Berthier, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 23.00'ten ertesi gün öğle saatlerine kadar süren çatışmaların "çok şiddetli" olduğunu söyledi.

Kalabalık grubu dağıtmak için 400 polis görevlendirilirken Berthier, partiye katılanların polisle karşı karşıya gelme amacı olduğunu söyledi.

Polis, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bir polis, partidekilerin polise fırlattığı metal topların getirilmesinin "alışılmışın dışında" olduğunu belirtti.

Partiye katılan iki kişi yaralandı. Yaralananlardan 22 yaşındaki bir erkek elini kaybetti. Beş polis memurunun da yaralandığı belirtildi.

Partiyi düzenleyenler, polisin diyalogla müdahale yerine doğrudan şiddeti seçtiğini söyledi. 

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