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Fransa’da 3 camiye İslamofobik saldırı

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamada, dün gece Montlebon, Pontarlier ve Roubaix’deki camilerinin duvarlarına haç çizildiği ve İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.
Fransa’da 3 camiye İslamofobik saldırı

“Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, maruz kalınan zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Açıklamada, “İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.” ifadesine yer verildi. 

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