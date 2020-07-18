  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi Hakkında Soruşturma

» »
Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi Hakkında Soruşturma
Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi Hakkında Soruşturma

Fransa'da, Yemen'de katliam suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında soruşturma açıldı. 

Fransız basınındaki haberlere göre, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid hakkında Yemen'deki cezaevlerinde katliama ortak olduğu gerekçesiyle Ekim 2019'da soruşturma açıldı.

Soruşturma, Veliaht Pens Muhammed bin Zayid'in Kasım 2018'de Paris'e resmi ziyaret gerçekleştirdiği sırada yapılan iki suç duyurusunun ardından açıldı.

Suç duyurusunda bulunanların avukatı Joseph Breham, yaptığı açıklamada söz konusu soruşturmanın açılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu'ndan birlik üyesi ülkelere, grip aşısı kampanyası çağrısı15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:22
  • Yunanistan AB'den Türkiye’yi "felç edecek" ekonomik yaptırım istedi15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:23
  • Kuzey Makedonya'da halk erken genel seçim için sandık başında15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:04
  • Berlin’de Türkiye, Yunanistan, Almanya Üçlü Görüşmesi15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:00
  • Mitsotakis: “Türkiye, Doğu Akdeniz’in sorun yaratan ülkesi olma arayışında”15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:54
  • Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Patlamamış Bomba Bulundu15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40
  • BM, Açlığın Artmasından Dolayı “Gıda Zirvesi” Düzenleyecek14 Temmuz 2020 Salı 09:51
  • İtalyan Lig Partisi Lideri Salvını, Ayasofya'nın İbadete Açılmasını Protesto Etti14 Temmuz 2020 Salı 09:39
  • Merkel'den AB'ye Kurtarma Paketinde Uzlaşı Çağrısı14 Temmuz 2020 Salı 09:36
  • AGİT MİNSK Grubu'ndan Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmalara Kınama14 Temmuz 2020 Salı 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti