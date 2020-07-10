  • BIST 114.809
  • Altın 397,236
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

» »
Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?
Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı sorunu perşembe günü raflarda yerini alacak Vanessa Springora'nın yeni kitabı "Onay (Consentement)" ile ülkenin gündemine yeniden oturdu.

Otobiyografisini anlatan yazar Springora, elli yaşlarındaki bir yetişkinle 14 yaşındayken isteyerek cinsel ilişkiye girmesine rağmen kendinden faydalanıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı hissine olaydan 30 yılı aşkın süre sonra çözüm arıyor.

Büyük bir polemik yaratan bu konu ülkede cinsel ilişkide rıza yaş sınırı ve pedofili sorununu yeniden tartışmaya açtı.

Springora ile ilişkiye giren yazar Gabriel Matzneff'in 1990'lı yıllarda televizyonda bir sanat programına katıldığı sırada bu ilişkiyi 'normalmiş' gibi anlatması ve programda sadece bir kişinin bu duruma tepki gösterdiği görüntülerin sosyal platformlarda paylaşılması ülkedeki kanayan yaraya bir sorun bulunması çağrısının yinelenmesine neden oldu.

Fransa'da hükümet 2018'de bir yasa değişikliği ile mahkemelerin bu tür bir ilişki konusunda yetişkinlere verebilecekleri ceza süresini 5'ten 7 yıla çıkarmış, zaman aşımı süresini ise 20'den 30 yıla uzatmıştı. Fakat cinsel ilişkide rıza yaş sınırını 15'e çekme fikrini anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek rafa kaldırmıştı.

Sadece Fransa'da değil Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen bu soruna Belçika ceza yasasında yaptığı değişiklikle yanıt vermeye çalışmış, 16 olan cinsel ilişkide rıza yaş sınırı 14'e düşürülmüştü. Ancak söz konusu düzenlemeye göre bu yaştaki birinin ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazlaysa yaşı büyük olan tecavüz suçuyla yargılanacak.

Avrupa’da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

14 yaş

Avrupa ülkelerinden AvusturyaBulgaristanEstonyaAlmanyaMacaristanİtalyaPortekiz ve son olarak Belçika'da da cinsel rüşt yaşı 14 olarak kabul ediliyor.

15 yaş

HırvatistanÇekyaDanimarkaYunanistanPolonyaRomanyaSlovakyaSlovenya ve İsveç‘te ise cinsel rüşt yaşı mevcut yasalara göre 15.

16 yaş

LitvanyaLetonyaHollandaİngiltereİspanyaFinlandiya ve Lüksemburg 16 yaş kategorisinde olan ülkeler.

17 yaş

Avrupa’da cinsel rüşt yaşının 17 olduğu ülke sayısı üç; Kıbrısİrlanda ve Malta.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başları yapışık doğup 18 saatlik ameliyatla ayrılan ikizlerin annesi: İkinci kez doğdular09 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
  • Dağda bekarlığa veda partisine katılan gencin dilini yılan ısırdı07 Temmuz 2020 Salı 22:38
  • Endonezya'da Covid-19 nedeniyle 2 yıl kamu personeli alımı yapılmayacak07 Temmuz 2020 Salı 22:00
  • Hükûmet yetkililerine milyonlarca dolarlık lüks araç alınan Zimbabwe'de sağlık çalışanları grevde: Enflasyon yüzde 785'i buldu07 Temmuz 2020 Salı 21:00
  • ABD, TikTok ve diğer Çin menşeli mobil uygulamaları yasaklamaya hazırlanıyor07 Temmuz 2020 Salı 18:26
  • AB, Türkiye'deki sığınmacılara kişi başı her ay 17 euro yardımda bulunuyor07 Temmuz 2020 Salı 18:15
  • Trump döneminde, ABD’de çalışmak isteyen Müslüman doktorların sayısı azaldı07 Temmuz 2020 Salı 18:10
  • Ünlü içkinin geleceği tekila yarasalarını kurtaracak DNA çalışmasına bağlı07 Temmuz 2020 Salı 17:30
  • Cansız manken satışları patladı07 Temmuz 2020 Salı 17:30
  • 80 gün koronavirüs tedavisi gören adam: Yolda görenler 'Seni öldü diye duyduk' diyor07 Temmuz 2020 Salı 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti