Fransa'da davayı horoz kazandı: Sabahları ötebilecek

France Info’da yer alan haberde, “Mahkeme, komşuların sabah erken saatlerde uyandırmakla suçladıkları horoza karşı açtıkları davayı reddederek, Maurice’in sabahları ötmeye devam etmesine izin verdi” denildi.

Horoz davası yeni değil. 2017 yılının ilkbaharında, bölgede yaşayan yaşlı sakinler horozun gürültüsüne son vermek için harekete geçti. Maurice’nin sahibinin başlatmış olduğu destek kampanyasına 155 bin kişi imza verdi. Ancak, Temmuz 2019’da horoz davasıyla ilgili yapılan ilk duruşmaya ne davacılar ne de horoz katılmayınca, duruşma 5 Eylül tarihine ertelendi.

Davacıların avukatı, müvekkillerinin kırsal alanda değil, banliyö konaklarına ait bölgede yaşadıklarında ısrar etse de, mahkeme horozun ötmeye devam etmesine karar verdi.