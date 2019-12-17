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Fransa'da genel grev sürüyor

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Fransa'da Macron'un 'emeklilik reformu'na karşı başlatılan genel grev devam ediyor. Sendikalar, Macron'un reform paketinden Noel'den önce vazgeçmesini hedefliyor.
Fransa'da genel grev sürüyor

Fransa'da cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "emeklilik reformu"na karşı 5 Aralık tarihinde başlatılan genel grev sürüyor.

Reuters'da yer alan habere göre, sendikalar, son günlerde durulan sokak eylemlerini yeniden canlandırarak Macron'un üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor.

Macron'un ise eylemlerin Noel tatilinde sönümlenmesini umduğu belirtildi.

Şehir içi tren hatlarının büyük bölümünün durmasına ve başkent Paris'te Eyfel Kulesi'nin kapanmasına neden olan grevin sürmesiyle ülkede birçok raylı hattın hâlâ kapalı olduğu belirtildi. Devlet demiryolları işletmesi SNCF, hatların kapalı kalmaya devam ettiğini belirterek yolculara istasyonlara gelmeme çağrısı yaptı.

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