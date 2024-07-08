  • BIST 10851.78
  • Altın 2501.098
  • Dolar 32.6153
  • Euro 35.3651
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Fransa'da genel seçimde sürpriz: Sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci oldu

» »
Fransa'da genel seçimin ikinci turunda en çok oyu sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi aldı. İlk turu birinci tamamlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik ise bu kez umduğunu bulamadı ve üçüncü oldu.
Fransa'da genel seçimde sürpriz: Sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci oldu

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda en çok oyu sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi aldı. İlk turu birinci tamamlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik ise bu kez umduğunu bulamadı ve üçüncü oldu. Hiçbir parti Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı ve Le Monde'un açıkladığı sonuçlara göre hiçbir ittifak 577 üyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayacak 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Sonuçlar;

  • Yeni Halk Cephesi'nin 182,
  • Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı'nın 168,
  • Ulusal Birlik Partisi'nin 143,
  • Bir kısmı Ulusal Birlik’i destekleyen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin ise 60 milletvekili çıkardığını gösteriyor.

İlk sonuçların açıklanmasının ardından sol ittifak destekçileri Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp sonuçları kutlamaya başladı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da istifasını bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB’de elektriğin yüzde 74’ü yenilenebilir ve düşük karbonlu kaynaklarından sağlandı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:29
  • Avrupa Birliği’nin yeni yönetiminde kimler olacak?28 Haziran 2024 Cuma 15:40
  • İtalya’da Başbakan Meloni’nin partisinin gençlik kollarına sızan gazetecinin ifşaatları infial yarattı28 Haziran 2024 Cuma 15:37
  • Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri resmen başladı26 Haziran 2024 Çarşamba 18:18
  • Dünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı20 Haziran 2024 Perşembe 09:00
  • Dünyanın en zeki ülkeleri listesi belli oldu!18 Haziran 2024 Salı 12:59
  • ABD, Türkiye’den de kurumları hedef alan yeni Rusya yaptırımlarını açıkladı13 Haziran 2024 Perşembe 14:40
  • Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ güçlendi, Fransa erken seçime gidiyor10 Haziran 2024 Pazartesi 19:55
  • Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından neden erken seçim kararı aldı?10 Haziran 2024 Pazartesi 19:38
  • AP seçimleri: Türk kökenli adaylar kimler?09 Haziran 2024 Pazar 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti