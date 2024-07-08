Fransa'da genel seçimde sürpriz: Sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci oldu

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda en çok oyu sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi aldı. İlk turu birinci tamamlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik ise bu kez umduğunu bulamadı ve üçüncü oldu.

Fransa'da genel seçimin ikinci turunda en çok oyu sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi aldı. İlk turu birinci tamamlayan aşırı sağcı Ulusal Birlik ise bu kez umduğunu bulamadı ve üçüncü oldu. Hiçbir parti Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı.

Fransa İçişleri Bakanlığı ve Le Monde'un açıkladığı sonuçlara göre hiçbir ittifak 577 üyeli Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayacak 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Sonuçlar;

Yeni Halk Cephesi'nin 182,

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı'nın 168,

Ulusal Birlik Partisi'nin 143,

Bir kısmı Ulusal Birlik’i destekleyen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin ise 60 milletvekili çıkardığını gösteriyor.

İlk sonuçların açıklanmasının ardından sol ittifak destekçileri Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp sonuçları kutlamaya başladı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da istifasını bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacak.