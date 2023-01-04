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Fransa’da hükümetten fırıncılara destek

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Fransa'da hükümetin, yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalan fırıncılara faturalarını ödemede destek vereceği belirtildi.
Fransa’da hükümetten fırıncılara destek

Ouest France’nin haberine göre, hükümet enerji krizi nedeniyle yüksek elektrik faturalarına maruz kalan sektördeki işletmelere yönelik daha önce açıkladığı fatura yardımına ek olarak vergi ve katkı payı ödemelerinin ertelenmesine ilişkin çalışma başlattı.

Başbakan Elisabeth Borne yaptığı açıklamada, fırıncıların nakit ödemelerini azaltmak için vergilerinin ve sosyal katkı paylarının yanı sıra bu yılın ilk elektrik faturalarının bütün yıla yayılarak ödenmesi için çalıştıklarını belirtti.

Diğer yandan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Zanaat ve Turizm’den sorumlu Bakan Olivia Gregoire ile ülkede sayıları 33 bin civarında olan sektörün temsilcileri bir araya geldi.

Bakan Le Maire, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransız bagetinin UNESCO dünya mirası listesine kabul edildiği bir zamanda, artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan fırıncıları desteklememek gerçek bir çelişki olur” ifadesini kullandı.

Uygulamaya koydukları sistemle elektrik faturalarını yüzde 20 oranında azaltmayı öngördüklerini belirten Le Maire, kobilerin fatura ödemelerine destek sağlamak için internet platformunu hizmete aldıklarını anımsattı.

Le Maire, enerji sağlayıcısı kuruluşlara da fiyatlar üzerinden “oyun oynamamaları” uyarısı yaparak, taahhütlerini yerine getirmeyen kuruluşları ifşa edeceğini belirtti.

Ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında, yüksek enerji ödemeleriyle karşı karşıya kalan fırıncılık sektöründeki işletmeler, elektrik dağıtıcısı kuruluşlarla yaptıkları kontratları bozma hakkına sahip olacak

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