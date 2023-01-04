Fransa’da internetten parasetamol satışı yasaklandı

Çin’de Covid-19 salgınında patlama yaşanması üzerine Fransa’da hükümet, 31 Ocak 2023’e kadar parasetamol etkenli ilaçların çevrim içi satışına yasak koydu. Yasağa ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, ülkede parasetamol etkenli ilaçlara yönelik 6 aydan fazladır yaşanan tedarik sıkıntısı ve Çin’de yaşanan “Covid-19 salgını patlaması” gerekçe gösterildi.

Fransız Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), ülkede birkaç aydır eczacılardan, özellikle ağrı kesici olarak kullanılan parasetamol etkenli Doliprane ve Dafalgan’ı kontrollü vermelerini talep etmişti.

Fransa’daki Üniversite Hastaneleri Tıbbi Kuruluş Komisyonları Başkanları Konferansı Başkanı Remi Salomon, 24 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlaçlarımızın ham maddesi olan etken maddelerin yüzde 80’i Çin ve Hindistan’da üretiliyor. Şu anda Çin’i etkisi altına alan Covid-19 dalgası, muhtemelen birçok ilaçta tedarik zorluklarımızı derinleştirecek” ifadelerini kullanmıştı.

Salomon, ilaç üretiminin yeniden Fransa’ya taşınması çağrısı yapmıştı.