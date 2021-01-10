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Fransa’da Kovid-19’un Daha Hızlı Yayılan Türüne Yeniden Rastlandı

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Fransa’nın güneyindeki Marsilya bölgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.
Fransa’da Kovid-19’un Daha Hızlı Yayılan Türüne Yeniden Rastlandı

Fransa’nın güneyindeki Marsilya bölgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

Bouches-du-Rhone ve Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgeleri Valisi Christophe Mirmand, yaptığı açıklamada, İngiltere’den gelen mutasyon geçiren virüsü taşıyan kişiyle temas eden 46 kişiden 24’ünün testinin pozitif çıktığını belirtti.

Mirmand, bölgede her 100 bin kişide 225’ten fazla vaka görülmesi nedeniyle durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Virüsün daha hızlı yayılan türünün bu kadar çok kişide görülmesi nedeniyle ülke genelinde 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı erkene alınarak 18.00’e çekildi.

Ülkede 26 Aralık’ta Tours kentinde bir kişide virüsün İngiltere’deki daha hızlı yayılan türüne rastlanmış, bu virüsün bulaştığı kişi sayısı 19’a yükselmişti.

Diğer yandan, 31 Aralık’ta Haut-Rhin bölgesinin İsviçre sınırında bir kişide virüsün Güney Afrika’da tespit edilen daha hızlı yayılan türüne rastlanmıştı.

Fransa’da dün kaydedilen 19 bin 814 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 2 milyon 747 bin 135’e çıkmıştı.

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