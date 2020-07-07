Fransa'da Macron'un Yeni Hükümeti Açıklandı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Jean Castex’in kurduğu hükümeti onayladığı bildirildi.

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Edouard Philippe ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in kurduğu kabineyi duyurdu.

Kohler'in, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamaya göre, kabineyi 17 kadın ve 14 erkek olmak üzere 31 isim oluşturuyor.

Hükümete yeni isimler katıldı. Ulusal Meclis'te 2016'da Yeşiller Partisi'nin (EELV) eski Grup Başkanvekilliği ve François Hollande Cumhurbaşkanlığı döneminde Bio çeşitlilik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Barbara Pompili Çevre Bakanı olarak atandı.

Ülkedeki ünlü ceza avukatı ve önemli kişiler ile siyasetçilerin avukatlığını yapan Eric Dupont-Moretti yeni Adalet Bakanı oldu. Dupont-Moretti'nin bu bakanlığa atanması ülkede sürpriz yarattı.

Kültür Bakanlığına ise Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bakanlık yapan Roselyne Bachelot getirildi.

Santiago Adası'nda 1970'te dünyaya gelen ve Fransa'ya 1977'de gelen Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Eski Çevre Bakanı Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı, Eski Maliye Bakanı Gerard Darmanin İçişleri Bakanı, Eski Konut Bakanı Julien Denormandie Tarım ve Gıda Bakanı olarak göreve devam edecek.

Kohler'in açıklamasına göre kabinenin oluşturduğu isimler şöyle:

Gerard Darmanin, İçişleri Bakanı

Barbara Pompili, Çevre Bakanı

Eric Dupond-Moretti, Adalet Bakanı

Florence Parly, Savunma Bakanı

Jean-Yves Le Drian, Avrupa ve Dışişleri Bakanı

Jacqueline Gourault, Topraklarla Uyum Bakanı

Olivier Veran, Sağlık Bakanı

Roselyne Bachelot, Kültür Bakanı

Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı

Elisabeth Borne, Çalışma Bakanı

Jean-Michel Blanquer, Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı

Julien Denormandie, Tarım ve Gıda Bakanı

Frederique Vidal, Yüksek Öğrenim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı

Sebastien Lecornu, Denizaşırı Ülkeler Bakanı

Amelie de Montchalin, Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı

Annick Girardin, Deniz Bakanı

Marc Fresneau, Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan

Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

Franck Riester, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı

Emmanuelle Wargon, Konut İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Jean-Baptiste Djebbari, Ulaştırma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Olivier Dussopt, Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Agnes Pannier-Runacher, Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Alain Griset, Şirket İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Roxana Maracineanu, Spor İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı

Genevieve Darrieussecq, Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Marlene Schiappa, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Brigitte Klinkert, Girişim İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Nadia Hai, Şehir İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Gabriel Attal, Hükümet Sözcüsü

Brigitte Bourguignon, Özerklik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı

Macron göreve geldiğinden bu yana ikinci hükümetiyle çalışacak. Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlığa getirilen Philippe, 3 Temmuz'da kendisinin ve hükümetin istifa kararını Macron'a sunmuş ve kabul edilmişti.

Ülkede birkaç yıldır yaşanan toplumsal, sosyal ve ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin Macron ile Philippe'in arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, Başbakanın istifasını getirmişti.

Yeni kabine yarın Macron'un başkanlığında ilk toplantısını yapacak.