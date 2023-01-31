Fransa'da milyonlarca kişi yine grevde: Macron neden emeklilik yaşını yükseltmek istiyor, sendikalar ve muhalefet ne diyor?

Fransa’da yeni emeklilik yasa tasarısına karşı çıkan devlet memurları ve işçiler ülke çapında bu ay içinde ikinci kez greve gitti. Bugün ülkede birçok okul kapalı. Otobüs ve trenler de büyük oranda çalışmıyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre yaklaşık bir milyon kişinin de bugün sokaklara çıkarak yeni planı protesto etmek üzere düzenlenen gösterilere katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre başkent 4 bini Paris’te olmak üzere 11 bin polis, ülke çapında protestolarda görevlendirilmek üzere hazır bekliyor.

Hükümet, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.

Emeklilik yasasında yapılan düzenlemenin en fazla tartışma yaratan kısmı emeklilik yaşı oldu. Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı. Tasarı aynı zamanda Fransız Parlamentosu'nda da ciddi bir muhalefetle karşı karşıya.