  • BIST 10954.5
  • Altın 4393.947
  • Dolar 40.7271
  • Euro 47.627
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Fransa’da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

» »
Fransa’da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı
Fransa’da nükleer denizanası alarmı: Dört reaktör kapatıldı

Fransa’daki bir nükleer santraldeki enerji üretimi “denizanaları” sebebiyle durdu. Santraldeki dört reaktör acilen kapatıldı.

Denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı aktarıldı. Olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığı bildirildi.

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu. Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Danimarka Başbakanı peçe yasağının eğitim kurumlarını da kapsamasını istiyor05 Haziran 2025 Perşembe 18:32
  • Barış Raporu: NATO'nun geleceği yok05 Haziran 2025 Perşembe 12:14
  • ECB ve Avrupa Komisyonu'nun yeşil ışık yakmasıyla Bulgaristan euroyu kabul edecek05 Haziran 2025 Perşembe 10:17
  • Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi27 Mayıs 2025 Salı 09:37
  • Avrupa'daki en yüksek emeklilik yaşına onay çıktı23 Mayıs 2025 Cuma 11:04
  • Avrupa'da ölümcül mantar salgını paniği: 'Hazır değiliz'10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:20
  • Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye AİHM çağrısı, 'otoriterlik' eleştirisi07 Mayıs 2025 Çarşamba 19:07
  • Lahey polisi Cemil Önal'ın öldürüldüğünü doğruladı02 Mayıs 2025 Cuma 13:56
  • AB, ABD tarifelerine karşı önlem hazırlıyor03 Nisan 2025 Perşembe 11:46
  • AB Komisyonu Başkanı'ndan Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerine tepki: 'Avrupa'nın elinde pek çok koz var'01 Nisan 2025 Salı 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti