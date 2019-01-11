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Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisi yasaklandı

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Cher bölgesi Valiliği, sarı yeleklilerin öncü isimlerinin de katılımının planlandığı yarınki gösteri öncesi, Bourges kentinde eylem yapılmasını yasakladı.
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterisi yasaklandı

Fransa'nın Bourges kentinde sarı yeleklilerin yarın planladığı gösteri düzenlemesi, valilik tarafından yasaklandı.

Cher bölgesi Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin yarın Bourges kentinin merkezinde eylem yapmalarının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, şehir merkezinin dışında eylem yapılabileceği kaydedildi.

Sarı yeleklilerin öncü isimleri Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle sosyal medyadan eylemcileri yarın ülkenin orta kesimlerinde bulunan Bourges'da gösteri düzenlemeye davet etmişti.

Eylemciler yarın ülke genelinde gösterilerin 9'uncu haftasında bir kez daha sokağa çıkacak. Gösterilerde yaklaşık 80 bin polis görev yapacak.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi akşamı televizyon programında yaptığı açıklamada izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine karşı dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinde çıkan olaylarda şu ana kadar 5 bin 600 kişi gözaltına alınırken, binden fazla kişiye ise hapis cezası verildi.

Ekonomik yönden ise eylemler 58 bin kişiyi işsiz bırakırken, gösterilerin devlete maliyeti 32 milyon avro oldu. Bununla beraber gösteriler nedeniyle alışveriş merkezlerinin zararı 2 milyar avroyu geçti.

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