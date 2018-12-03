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Fransa'da 'sarı yeleklilerin' isyanı büyüyor

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Fransa'da akaryakıt vergilerine tepkiyle başlayan sarı yeleklilerin protestoları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle 15 gündür devam eden isyana dönüştü.
Fransa'da 'sarı yeleklilerin' isyanı büyüyor

Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü. 

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Akaryakıta getirilen ek vergiler, Fransızların yüzde 84'ünün desteklediği eylemciler için bardağı taşıran son damla oldu. Nitekim kırsal bölgelerde yaşayanlar, akaryakıt fiyatlarından birebir etkilenen kesim arasında yer alıyor.

Sarı yelekliler, 17 Kasım'da başlattıkları gösterilere, talepleri yerine getirilene kadar ülke genelinde devam edeceklerini belirtiyor. 

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Başkent Paris'te dün düzenlenen gösteriye polis, sert şekilde müdahale etti. Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki gösteride çıkan olaylarda polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda sık aralıklarla ses bombaların patlaması, araçların ve çöp bidonların yakılması ve iş yerlerinin hasar görmesi dikkati çekti.

Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. 

 

 

Sarı yeleklilerin protestosu devam ediyor

'Sarı yelekliler' başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesinde akaryakıt zamlarını protesto ediyor. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanıyor.

 

 

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe verdi, polislere taş ve şişe fırlattı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyuldu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıktı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları attı ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazdı.

Göstericiler, Elysee Sarayı'nın bulunduğu caddeye gelerek Saray'a girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştı ancak polis göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları engelledi.

Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirdi.

Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatıldı. Güneydeki Marsilya kentinde polis, limanda birçok yeri ateşe veren eylemcilere sert müdahalede bulundu. Toulouse kentindeki eylemde polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Eylemciler dün Haute-Loire Bölge Valilik binasına molotofkokteyli attı. Binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Dünkü gösterilere ülke genelinde yaklaşık 75 bin ve Paris'te binlerce kişi katıldı.

Muhalefet partileri, hükümete gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı eleştirisinde bulundu.

Gösterilerin bilançosu

Paris'te "Eylem 3: Macron istifa" adı verilen gösteride dün çıkan olaylarda 287 kişi gözaltına alındı, 17'si polis en az 110 kişi yaralandı. Bu eylemin geçen haftaya göre daha fazla hasara neden olduğu belirtildi.

17 Kasım'dan bu yana düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 158'i güvenlik görevlisi 890 kişi yaralandı, bin 81 kişi gözaltına alındı ve 9 eylemci dörder ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Macron bir süredir, yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zenginleştirdiği, orta ve alt gelirlilerin ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü sarı yeleklileri destekliyor.

Macron'un tepkisi

Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Paris'te bugün yaşananların hiçbir haklı açıklaması olamayacağını vurgulayarak "Paris'teki olayların sorumluları yaptıklarından dolayı cezalandırılacaktır. Hiçbir zaman şiddeti kabul etmeyeceğim ancak meşru talepleri müzakere etmeye hazırım." diye konuştu.

Şiddete başvuran göstericilerin amacının "kaos yaymak" olduğuna işaret eden Macron, ülkesine döner dönmez bakanlarla toplantı yapacağını söyledi.

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