Fransa’da Seçim Anketleri Macron’a İşaret Ediyor

Fransa'da farklı anket şirketleri tarafından yayımlanan son anketlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçilmeye yakın gözüküyor...

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, yapılan son iki anket de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçimlerde yeniden kazanacağına işaret etti.

Fransa’da dün KEA Partners’ın yayımladığı anketin ardından bugün IFOP’un yayınladığı anket de Emmanuel Macron’u seçimlerde önde gösterdi.

Macron’un 24 Nisan’da yapılacak seçime kalacak iki adaydan biri olmasını kesin gören IFOP, ikinci tura kalan diğer adayın Le Pen olması halinde Macron’un seçimi yüzde 56 oy ile alacağını savundu.

İKİNCİ TURA İKİ ADAY KALIYOR

IFOP anketine göre ikinci turda Macron ile Pecresse yarışı gerçekleşirse Macron’a destek yüzde 61’e ulaşacak.

İkinci turda Zemmour’un yarışması halinde ise Macron’un oy oranının yüzde 64’e yükselmesi bekleniyor.

Fransa’nın önde gelen anket şirketlerinden Harris de yayınladığı yeni ankette, ikinci tura kalan diğer adayın Le Pen olması halinde Macron’un seçimi yüzde 58 ile kazanacağını duyurdu. Harris’in anketine göre, ikinci tura yalnızca Le Pen ve Macron kalmayı başarabilecek…