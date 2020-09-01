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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1749 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Fransa'da Son 24 Saatte 3 Bin 82 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

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Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.
Fransa'da Son 24 Saatte 3 Bin 82 Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.


Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.


Kovid-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu. 


Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi.    
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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