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Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı

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Fransa'da tartışmalı "terörle mücadele ve istihbarat yasası" Anayasa Konseyi tarafından onaylandı. Tartışmalı yasanın Müslümanlara yönelik ayrımcı uygulamaları artırmasından endişe ediliyor.
Fransa'da tartışmalı yasa onaylandı

Fransa'da tartışmalı "terörle mücadele ve istihbarat yasası" Anayasa Konseyi tarafından onaylandı. Tartışmalı yasanın Müslümanlara yönelik ayrımcı uygulamaları artırmasından endişe ediliyor.

Fransa'da ibaret yerlerinin kapatılmasının da yolunu açan tartışmalı yasa, Anayasa Konseyi tarafından onaylandı.

Onayla birlikte terörle mücadele ve istihbarat yasasının yürürlüğe girmesinin önünde engel kalmadı.

Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı yasalaştı

Böylece 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasasındaki olağanüstü hal tedbirleri kalıcı hale geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yasanın onaylanması üzerine "memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

İbadethaneler kapatılabilecek

Terörle mücadele ve istihbarat yasası, Fransız parlamentosundan 22 Temmuz'da geçmişti.

Yasanın Müslümanlara yönelik ayrımcı uygulamaları artırmasından endişeleniliyor.

Yasa, terörle mücadele adı altında daha önce OHAL'den kaynaklı geçici olan ibadethanelerin kapatılmasını kalıcı hale getiriyor.

Herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama da yasayı tartışmalı kılan maddeler arasında.

Yasanın istihbarat ayağı ise internet arama verilerini izinsiz analiz etmeyi kapsıyor.

Bu durumun, fişlemelere yol açmasından endişe ediliyor. 

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