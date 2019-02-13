  • BIST 101.646
  • Altın 222,217
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Fransa’daki bir kasabada köpeklerin ‘fazla havlaması’ yasaklandı

» »
Fransa’da bir kasabada belediye yönetimi köpeklerin fazla havalamasını yasaklayan bir karar aldı. Çok havlayan köpeklerin sahiplerininin 68 avro ceza ödeemesini öngören karar, hayvan hakları savunucularını kızdırdı.
Fransa’daki bir kasabada köpeklerin ‘fazla havlaması’ yasaklandı

The Telegraph’da yer alan habere göre 1500 nüfuslu Feuquières’in belediye başkanı Jean-Pierre Estienne bazı köpeklerinin havlamasıyla hayatı yaşanmaz hale gelen vatandaşların şikayeti üzerine böyle bir karar çıkarttıklarını söyledi.

Bu hafta başından itibaren köpekleri ‘uzun bir süre veya tekrarlayan şekilde havlayan’ bireyler 68 avro ceza ödeyecek.

Estienne “Burada amaç köpeklerin havlamasını yasaklamak değil ve köpeği bir kez havlayana ceza kesilmeyecek. Kasabamızın köpeklere karşı bir tavrı yoktur. Fakat köpek sahibi olmaya karar verdiğinizde, eğitmek zorundasınız” dedi.

Karar, kasabada birden fazla köpek sahibi bir vatandaşın çevre sakinlerinin şikayetlerine rağmen hassasiyet göstermemesi sonucu alındı. Rahatsız olan çevre sakinleri bir şikayet dilekçesini imzaya açarak konuyu belediye yönetimine götürdü.

Hayvan Haklarını Savunma Derneği’nden karara itiraz geldi. Le Monde’a konuşan dernek başkanı Stéphane Lamart “Bu tamamen çılgınlık. O zaman pazar sabahları çalan kilise çanlarını da durdurabilirsiniz! Köpeklerin ağzı var ve havlıyorlar. İnsanlar hırsızlık sırasında çalan alarmı duyunca hiç de rahatsız olmuyor” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Parlementosu seçimlerinde Kıbrıslı Türkler Nasıl oy kullanacak?12 Şubat 2019 Salı 11:19
  • Yunan baro başkanlarından Türkiye hakkında zehir zemberek açıklama12 Şubat 2019 Salı 11:04
  • Yanlışlıkla porno görüntüleri açan öğretmene öğrencilerden destek12 Şubat 2019 Salı 09:39
  • Cenevre'de kamu görevlileri dini semboller kullanamayacak11 Şubat 2019 Pazartesi 19:10
  • Porno görüntüleri yanlışlıkla tahtaya yansıtan öğretmene öğrencilerden destek11 Şubat 2019 Pazartesi 18:41
  • 100 milyon dolarlık inciyi 10 yıl yatağının altında sakladı11 Şubat 2019 Pazartesi 18:00
  • SNHR'den BM'ye "Müzakere Rotasını Düzeltme" mesajı11 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
  • Lyon’da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı: Bir eylemcinin eli koptu11 Şubat 2019 Pazartesi 11:02
  • Belçika'da 15 Temmuz kavgası 2 yıl hapis cezası ile sonuçlandı11 Şubat 2019 Pazartesi 10:56
  • Cenevre’de memura dini sembol yasaklandı: Başörtüsü de kapsamda11 Şubat 2019 Pazartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti