Fransa'daki çıplaklar kenti, ikinci koronavirüs dalgasının merkezi oldu

Dünyanın en kalabalık nüdist merkezi Cap d'Agde'de yaklaşık 100 kişinin koronavirüs pozitif çıkması ve eve dönen 50 kişinin hastalanması, Fransa'daki vakaların artması eğilimine tuz biber ekti. Sağlık yetkilileri 'çıplaklar kentinde' maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarı yayımladı.

Fransa, çıplak dolaşmanın yasal olduğu güney kenti Cap d'Agde'de maske takan en az 95 nüdistin koronavirüs testinin pozitif çıkması, yanısıra buradan evine geri dönen 50 tatilcinin hastalanmasıyla alarma geçti.

Montpellier'in güneyine düşen çıplaklar kentinde bu hafta yeni koronavirüs testi sonuçlarının açıklanacak olmasıyla vaka sayısını daha da artmasından endişe ediliyor.

20 Temmuz'da tüm kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu hale geldiği Fransa'da, yetkililer, dünyaca ünlü nüdist merkezinde Kovid-19 salgınının baş gösterdiği, bunun çok endişe verici olduğu yönünde uyarılar yaptı.

İsteyen herkesin her yerinde kıyafetsiz dolaşabilmesi kadar eş değiştirme partileriyle de ünlü Cap d'Agde'ın sakinleri ve ziyaretçileri için maske takmak dahil tüm sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarı yayımlandı.

Çevre yerleşimlerin dört katı

Dünyada en kalabalık nüdist topluluğunun yaşadığı yer olarak görülen ve yaz sezonunda nüfusu 40 bine kadar çıkan Cap d'Agde'da dükkanlardan şubelere, restoranlarla barlardan kulüplere dek pek çok kapalı mekan bulunuyor.

Bölge sağlık müdürlüğüne göre nüdist merkezinde geçen hafta pazartesi günü gönüllü 194 ziyaretçiye test yapıldı, bunlardan 38'i pozitif sonuçlandı.

Çarşamba günü 244 test daha yapıldı, bunların da 57'si pozitif çıktı.

Cuma günü yapılan ilave 310 testin sonuçları ise bu hafta açıklanacak.

Bölge sağlık müdürlüğüne göre Cap d'Agde'dali enfeksiyon oranı komşu kentin dört katı.

Fransa çapında mayıs düzeyine geri dönüş

Diğer yandan Fransa Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre ülke çapında günlük vaka sayısı 5 bine yaklaştı.

Mayıstan beri en yüksek sayının görülmesiyle son 24 saatte 4 bin 897 yeni vaka, toplamda 242 bin 899 vaka duyuran açıklamaya göre son 24 saatte bir ölümle toplam can kaybı 30 bin 513'e ulaştı.

Öncesinde Sağlık Bakanı Olivier Veran, yeni vakaların partilerde eğlenen 20-40 yaş arasındakilerde görüldüğü, ama vaka sayısının yaşlılar arasında da artışta olduğu uyarısı yapmış, ancak tümden karantinaya geri dönmeye gerek olmadığını söylemişti.