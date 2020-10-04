  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Fransa'dan bağımsızlık referandumunda 'Hayır' çıktı

» »
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.
Fransa'dan bağımsızlık referandumunda 'Hayır' çıktı

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda halk, resmi olmayan ilk sonuçlara göre bağımsızlık aleyhine oy kullandı.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının verilerine göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, şu ana kadar kullanılan oyların 108 bini sayıldı.

Sayılan oyların yüzde 53’ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47’de kaldı.

Bakanlık, henüz açıklanmayan sonuçların genelde başkent Noumea’daki bölgelere ait olduğunu, buraların da genelde yüksek oranda "hayır" oyu kullanan kısımlar olduğunu bildirdi.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7’si bağımsızlığı reddetmişti.

KANAKLAR NÜFUSUN YÜZDE 44’ÜNÜ OLUŞTURUYOR

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği: Türkiye’ye yönelik çift yönlü strateji izliyoruz02 Ekim 2020 Cuma 09:43
  • Almanya'daki H&M'de skandal! Para cezası verildi01 Ekim 2020 Perşembe 18:28
  • Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 9 kişi öldü01 Ekim 2020 Perşembe 18:18
  • Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz gündemli zirvesi başladı: Liderlerden ilk açıklamalar geldi01 Ekim 2020 Perşembe 16:44
  • AB Liderler Zirvesi yapıldı, bina boş kaldı01 Ekim 2020 Perşembe 15:59
  • Nato karargahındaki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı29 Eylül 2020 Salı 16:16
  • Dağlık Karabağ: Diplomasideki başarısızlığın bedeli29 Eylül 2020 Salı 12:08
  • Macron, Lübnanlı Siyasileri "İhanetle" Suçladı28 Eylül 2020 Pazartesi 10:25
  • Nato'dan Azerbaycan Ve Ermenistan'a "Çatışmayı Durdurun" Çağrısı28 Eylül 2020 Pazartesi 09:57
  • İspanya’daki şaraphanede tank patladı: 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı27 Eylül 2020 Pazar 23:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti