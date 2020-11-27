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Fransa’dan Türkiye’ye Yaptırım Uygulanması Girişimleri

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Fransa’nın, 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanması için yoğun girişimde bulunduğunu yazdı.
Fransa’dan Türkiye’ye Yaptırım Uygulanması Girişimleri

Fileleftheros: “Fransa Başı Çekiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Fransa’nın, 10 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye aleyhine yaptırım kararları alınması için girişimlerini yoğunlaştırdığını; Avrupa Parlamentosu’nun son kararı bunu destekleyici nitelikte olsa bile, Fransa’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın desteğinden fazlasına ihtiyacı olduğunu iddia etti.

Gazete, “Reuters” haber ajansına dayandırdığı haberinde, Fransa’nın Türkiye’ye yaptırım kararı alınması için yoğun çaba sarf ettiğini yazdı. Habere göre, Fransa, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki, özellikle Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetlerini sonlandırması yönündeki telkinleri dikkate almadığını” gerekçe gösterdi.

Fransız yetkilileriyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan karşılıklı açıklamalara geniş yer veren gazete, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasında anahtarın Almanya’da olduğu iddiasında bulundu.

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