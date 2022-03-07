  • BIST 1.976,99
  • Altın 921.446
  • Dolar 14.3414
  • Euro 15.5476
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Fransa'nın en ünlü caddesinde koyun korteji

» »
Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu. Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı.
Fransa'nın en ünlü caddesinde koyun korteji

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu. Champs-Elysees Caddesi koyun ve kuzulardan oluşan korteje ev sahipliği yaptı.

Paris'te düzenlenen 58. Tarım Fuarı'nın kapanışı dolayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinden Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bearn kentinden gelen çiftçiler 2022 koyunun yanı sıra çoban köpekleri, çok sayıda büyükbaş hayvan ve atla Zafer Takı'na doğru yürüdü.

Başbakan Jean Castex ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun başlattığı, Bearn kentinden müzisyen ve dansçıların da eşlik ettiği 500 metrelik korteji her yaştan çok sayıda Parisli izlemeye geldi.

Çocuklar kortej geçişinde koyun ve kuzuları sevmeye çalıştı. Çiftçiler, "koyun defilesiyle" hayvancılık ve kırsal yaşamın önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Harkov'da Pazarı Bombaladı06 Mart 2022 Pazar 18:36
  • İngiltere ve ABD özel kuvvetleri 'Zelenski'yi kurtarmaya' hazırlanıyor!06 Mart 2022 Pazar 18:34
  • BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir06 Mart 2022 Pazar 18:24
  • Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı06 Mart 2022 Pazar 15:55
  • Polonya'ya Son 24 Saatte 106 Bin Ukraynalı Sığındı06 Mart 2022 Pazar 11:38
  • İtalyan kamu yayıncısı RAI de Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı05 Mart 2022 Cumartesi 19:22
  • BM: 1 milyon 368 bin 864 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti05 Mart 2022 Cumartesi 19:05
  • IOM: Bir milyon 200 bin kişi Ukrayna’yı terk etti05 Mart 2022 Cumartesi 17:11
  • Putin: Operasyon zor bir karardı05 Mart 2022 Cumartesi 17:07
  • Trump’a yakın isimden Putin için suikast çağrısı: Rusya’da bir Brütüs var mı?05 Mart 2022 Cumartesi 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti