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Fransa'yı Alex Fırtınası Vuruyor: 1 Ölü, 11 Kayıp

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Fransız basınındaki haberlere göre, perşembe gününden beri etkili olan Alex fırtınası, özellikle ülkenin güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde şiddetli yağış ve sellere neden oldu.
Fransa'yı Alex Fırtınası Vuruyor: 1 Ölü, 11 Kayıp

Saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtınada, Finistere bölgesindeki Brest kentinde, bir ağaç dalının üzerine düşmesiyle dengesini kaybederek düşen bir bisikletçi yaşamını yitirdi.

Fransa Meteoroloji İdaresi, 11 bölgede alarm durumu ilan ederken, özellikle Alpes-Maritimes bölgesinde kırmızı alarm durumuna geçildi.

Bölge yetkilileri, halktan, gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını ve araçlarını kullanmamalarını istedi.

En az 11 kişinin kaybolduğu fırtına nedeniyle 60 binden fazla eve elektrik verilemiyor.

Ciddi maddi hasara yol açtığı belirtilen fırtınada, sel suları bir köprüyü yıkarken, Alpes-Maritimes bölgesinde tüm tren seferleri iptal edildi.

Nice Havaalanı yönetimi, yolculara havalimanına gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Metrekareye düşen yağış miktarı, yer yer 450 milimetreye ulaşırken şiddetli yağmurların yarın geceye kadar devam etmesi bekleniyor.

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