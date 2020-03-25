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Fransızların çoğu Koronavirüs yüzünden hükümete güvenmiyor

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Fransızların yarısından fazlası koronavirüs kriz yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor…
Fransızların çoğu Koronavirüs yüzünden hükümete güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının Koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.

Bunun yanı sıra Fransızların yüzde 73'ünün ülkenin bu krizi atlatma konusunda oldukça hazırlıksız olduğunu düşündüğü aktarılıyor.

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