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G20, koronavirüsle mücadeleye 21 milyar dolar aktaracak

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G20, koronavirüsle mücadeleye 21 milyar dolar aktaracak
G20, koronavirüsle mücadeleye 21 milyar dolar aktaracak

G20 ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye 21 milyar doların üzerinde kaynak ayıracağı açıklandı.

G20'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "G20 ülkeleri, davetli ülkelerle birlikte Kovid-19 pandemisiyle mücadeleye destek vermeye yönelik küresel çabaları koordine ediyor. Şu ana dek G20 ve davetli ülkeler, dünyada sağlık alanında finansmanın desteklenmesi için 21 milyar dolardan fazla kaynak sağlamayı taahhüt etti" dendi.

Bu kaynakların tanı çalışmaları, aşı geliştirme faaliyetleri, tedavi ve AR-GE çalışmaları için kullanılacağı ifade edildi.

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